"Te lo digo como republicana": la insólita defensa de Pilar Rahola al rey Felipe VI en 'Todo es mentira'

Todo es mentira 20 agosto 2026

La periodista ha protagonizado un tenso debate con Ana Iris Simón al abordar el papel de la monarquía en la crisis con Marruecos y la ausencia del rey en Ceuta y Melilla

La situación entre España y Marruecos ha vuelto a generar debate en el plató de 'Todo es mentira'. El programa ha abordado la crisis diplomática y política con el país vecino, así como la situación de los menores migrantes y el papel de las instituciones españolas. En ese contexto, Ana Iris Simón ha señalado directamente a la monarquía, mientras Pilar Rahola ha defendido que el rey Felipe VI debía quedar "fuera de esta ecuación". El intercambio entre ambas ha ido ganando intensidad cuando Ana Iris Simón ha puesto el foco en la ausencia del monarca en Ceuta y Melilla. La colaboradora ha recordado que Felipe VI no ha visitado estas ciudades autónomas durante su reinado y ha comparado esta situación con la presencia del rey de Marruecos, Mohamed VI, en las proximidades de Ceuta. "Es una crisis de la monarquía", ha sostenido Ana Iris Simón, después de señalar que mientras Felipe VI se encontraba de vacaciones, Mohamed VI "se está paseando por los aledaños de Ceuta en su moto acuática".

"Te lo digo como republicana" Javier Chicote ha apuntado entonces una de las claves de esta ausencia: "Al rey no le dejan ir a Ceuta, no le deja el Gobierno para no molestar a Marruecos". Una afirmación que ha llevado a Ana Iris Simón a cuestionar por qué el monarca no ha visitado Ceuta y Melilla durante su reinado si, como ha defendido el Gobierno, son territorio español. Pilar Rahola ha intervenido para frenar el argumento y se ha mostrado contundente: "Yo sacaría de la ecuación al jefe de Estado, no haría como Puente, que lo está utilizando ideológicamente".

La periodista ha querido remarcar que su postura no era exactamente una defensa de la monarquía, pero tenía claro que no se podía señalar al monarca: "Te lo digo como republicana, es decir, porque a mí el rey me importa bien poco", ha afirmado. Rahola ha explicado que, a su juicio, hay que diferenciar a la persona de la institución y ha defendido que el jefe del Estado debe mantenerse al margen de determinadas cuestiones políticas y geopolíticas. Ana Iris Simón no ha compartido su planteamiento. "¿Pero entonces suponéis una política con Marruecos que se base en estar amedrentados y en que el rey no pueda visitar territorio español porque es que si no se cabrea?", le ha preguntado. Rahola ha insistido en que consideraba un error introducir al monarca en el debate: "Te digo que te equivocas metiendo al rey en esta ecuación". El papel de la monarquía vuelve al centro del debate Ana Iris Simón ha defendido entonces que la institución sí tiene responsabilidades en la relación con Marruecos. Ha recordado los mensajes de Felipe VI a Mohamed VI con motivo de su cumpleaños y ha mencionado también actuaciones relacionadas con el Sáhara y la relación histórica entre ambas monarquías. "Creo que la monarquía tiene mucho que decir y esta crisis también va de la monarquía", ha asegurado. Rahola, sin embargo, ha mantenido su posición y ha centrado el debate en la cadena de decisiones políticas que, a su juicio, han llevado a la situación actual. Ha señalado los intereses comerciales y económicos entre ambos países, la cuestión migratoria y la relación de los servicios de inteligencia marroquíes con España.