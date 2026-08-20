Una soltera de 'First Dates' lanza un dardo a su cita tras piropear a Lidia Santos

First Dates 20 agosto 2026

Durante su cita, Natalio Abraham se fija en Lidia Santos y no duda en compartir su opinión con Lupe. Algo que no le ha sentado demasiado bien para empezar algo

Lupe viene desde Castellón a ‘First Dates’ con las ideas claras. Quiere un hombre que sea alto, súper cariñoso y que no mienta, dispuesto a ir con ella a recorrer el mundo. Natalio Abraham intentará cumplir sus requisitos, el soltero es un policía jubilado que, según su cita, "parece un pavo" por lo apretada que le queda la camisa al cuello. Durante la cena, hablaron de si serían capaces de mudarse de sus casas por amor. Los dos dejaron claro que a pesar de ser de ciudades distintas podrían vivir en la casa del otro sin problema, aunque es Natalio quien deja claro que prefiere que Lupe viviese en su casa. ‘’Le pregunté si se mudaría a mi casa por hablar de algo’’, dijo posteriormente Lupe.

Natalio Abraham es un policía jubilado que, según su cita, "parece un pavo" por lo apretada que le queda la camisa al cuello

Cada momento que pasaba de la cena, Lupe tenía cada vez más claro que Natalio no era para ella. Durante la cita, no existió ningún tipo de conexión entre ellos. Aunque el soltero sí que pensaba que la había. ‘’Veo en Lupe una buena compañera de viajes’’. El dardo de Lupe a Natalio El momento crítico a la hora de pagar la cuenta, donde Lupe recuerda que no tiene consigo el bolso. Cuando se acerca Lidia Santos, la soltera se lo pide y ella, con mucho gusto, va a por él. Es en ese momento cuando su cita escanea de arriba a abajo a la camarera. "Qué chica más guapa, madre mía", afirma llevándose una de sus manos a la cabeza. "Pues ala, lánzate", es la respuesta tajante de Lupe al escucharlo.