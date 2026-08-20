Una soltera de 'First Dates' lanza un dardo a su cita tras piropear a Lidia Santos

Lupe viene desde Castellón a ‘First Dates’ con las ideas claras. Quiere un hombre que sea alto, súper cariñoso y que no mienta, dispuesto a ir con ella a recorrer el mundo. Natalio Abraham intentará cumplir sus requisitos, el soltero es un policía jubilado que, según su cita, "parece un pavo" por lo apretada que le queda la camisa al cuello.
Durante la cena, hablaron de si serían capaces de mudarse de sus casas por amor. Los dos dejaron claro que a pesar de ser de ciudades distintas podrían vivir en la casa del otro sin problema, aunque es Natalio quien deja claro que prefiere que Lupe viviese en su casa. ‘’Le pregunté si se mudaría a mi casa por hablar de algo’’, dijo posteriormente Lupe.
Cada momento que pasaba de la cena, Lupe tenía cada vez más claro que Natalio no era para ella. Durante la cita, no existió ningún tipo de conexión entre ellos. Aunque el soltero sí que pensaba que la había. ‘’Veo en Lupe una buena compañera de viajes’’.
El momento crítico a la hora de pagar la cuenta, donde Lupe recuerda que no tiene consigo el bolso. Cuando se acerca Lidia Santos, la soltera se lo pide y ella, con mucho gusto, va a por él. Es en ese momento cuando su cita escanea de arriba a abajo a la camarera. "Qué chica más guapa, madre mía", afirma llevándose una de sus manos a la cabeza. "Pues ala, lánzate", es la respuesta tajante de Lupe al escucharlo.
A la vuelta de Lidia Santos, la soltera le comunica lo siguiente: "Te estamos poniendo por las nubes, niña". Es ahí donde la presentadora abandona la mesa y Lupe y Natalio tienen que tomar la decisión final. El soltero responde que sí tendría una segunda cita, pero la respuesta de Lupe, es negativa.