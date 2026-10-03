Ensalada césar y tacos mexicanos: dos platos con una historia y un origen fascinante

Viajeros Cuatro 03 octubre 2026

Caesar Cardini fue el creador de la ensalada César y desde el Hotel Caesar´s Place, situado en Tijuana, preparan la receta tradicional

Hay platos que parecen llevar toda la vida en los menús de todo el mundo, estamos tan acostumbrados a verlos que dejamos de preguntarnos de dónde vienen. La ensalada césar y los tacos mexicanos son dos buenos ejemplos. Ambos platos cuentan historias mucho más complejas de lo que puede parecer. La ensalada César no nació en Roma ni debe su nombre a Julio César. Nació en México, concretamente en Tijuana, de la mano de un cocinero italiano en plena época de la Ley Seca estadounidense. Los tacos, por su parte, tienen raíces en una tradición mesoamericana basada en el maíz, pero su nombre y su forma moderna están ligados a siglos de trabajo, migraciones, calle, mercado y creatividad popular. En ambos casos, la comida cuenta más que una receta. Cuenta historias de fronteras, viajes, adaptación y memoria.

La ensalada César no es italiana ni romana Se llama César, lleva queso parmesano, aceite de oliva, lechuga romana y una salsa intensa que recuerda a ciertos sabores mediterráneos. La confusión es totalmente comprensible, ya que todo invita a pensar en Italia. Sin embargo, su origen está en Tijuana, en el restaurante Caesar’s, fundado por el inmigrante italiano Caesar Cardini. La versión más difundida cuenta que Cardini creó la ensalada el 4 de julio de 1924, durante un día de mucho movimiento en su restaurante. Estados Unidos vivía por aquel entonces bajo la Ley Seca, lo que hizo que Tijuana se convirtiera en un destino muy atractivo para los que cruzaban la frontera desde California buscando alcohol. Cardini improvisó una ensalada con los ingredientes que tenía a mano: lechuga romana, huevo, aceite, limón, queso, salsa Worcestershire, ajo y pan tostado.

Cardini improvisó una ensalada con los ingredientes que tenía a mano: lechuga romana, huevo, aceite, limón, queso, salsa Worcestershire, ajo y pan tostado

La creación de la famosa ensalada tiene todos los ingredientes para ser un mito gastronómico: un restaurante lleno, pocos ingredientes disponibles, un cocinero resolutivo y un plato que termina cruzando fronteras. Existen otras versiones que atribuyen parte del mérito al hermano de Caesar, Alex Cardini o incluso a otros trabajadores del restaurante. Con el tiempo, la ensalada César se ha convertido en un plato muy transformado. Hoy es habitual encontrarla con pollo a la plancha, bacon, anchoas, picatostes abundantes, salsas industriales, gambas, aguacate, kale o versiones veganas. Algunas son deliciosas; otras apenas se parecen al plato original. La receta clásica era más sobria. Uno de los detalles más llamativos es que, en su origen, no estaba pensada como una ensalada cargada de ingredientes. La lechuga romana era protagonista, la salsa se preparaba al momento en un bol de madera y el conjunto se servía con una teatralidad que todavía hoy se mantiene en Caesar’s, en Tijuana.

El taco, una comida tan sencilla que es casi infinita Si la ensalada César tiene una historia de creación relativamente concreta, el taco es todo lo contrario. No se puede señalar ni una fecha ni un inventor. El taco no nació una tarde en un restaurante mexicano, es una forma de comer profundamente ligada al maíz y a la tortilla. Un taco realmente es una tortilla, generalmente de maíz, que envuelve o sostiene un relleno. Esa sencillez es engañosa porque dentro se puede poner casi de todo. Por lo que se podría decir que no es un plato, sino un formato. Esa es una de las razones de su poder. Puede ser humilde o sofisticado, callejero o de alta cocina, rápido o más ceremonial, barato o reinterpretado por chers. Lo mismo sirve para desayunar que para cenar de madrugada. Se come de pie, en casa, en mercados, en fiestas, en taquerías, en restaurantes elegantes o en la calle.

Un taco realmente es una tortilla, generalmente de maíz, que envuelve o sostiene un relleno