Mati Prats alucina con la actitud de Mbappé estando lesionado: “Un poco de jeta”

Kylian Mbappé ha vuelto al centro de la polémica después de ser pillado en una discoteca de París junto a Ester Expósito. En principio no hay nada de malo en eso si es su tiempo libre, pero resulta que Mbappé causó baja con la selección francesa por una lesión de rodilla que al principio parecía más grave y en vez de volver a Madrid para empezar su proceso de recuperación en Valdebebas como el resto de compañeros, ha preferido disfrutar de su tiempo libre disfrutando de la noche parisina. No es la primera vez que sucede algo parecido con el francés desde que llegó al Real Madrid y por eso Mati Prats le ha dedicado el editorial del informativo de ElDesmarque en Cuatro.

“Un jugador del Real Madrid lo es durante 24 horas al día. Lo dijo hace poco José Mourinho”, comienza diciendo el periodista y presentador en su editorial. “Mbappé lleva dos años y pico en España y ya le tenemos calado. Se lesiona con su selección, la lesión en un principio parece grave, luego resulta que no es para tanto, pero él igualmente aprovecha para ir a visitar a su médico de confianza en París y, de paso, visitar también los mejores restaurantes y garitos de la capital francesa. Por Valdebebas ni aparece en cinco o seis días. Eso no es ni ético ni estético, más bien es de tener un poquito de jeta. Los madridistas ya se están empezando a cansar de que Mbappé vaya a su bola, de que seleccione partidos, de que se borre, de que siempre llegue tocado a los Clásicos. Marcar goles está bien, fundamental, es un pedazo de jugador, pero ¿es Mbappé el líder que necesita este Real Madrid? Definitivamente, no”, sentencia Mati Prats.