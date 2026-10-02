Carolina Marín y cómo es su vida tras la retirada: "Disfruto de muchas cosas que antes no podía"

CANGREJOS ALBINOS 02 octubre 2026

Carolina Marín es la protagonista del episodio 7 de Cangrejos Albinos. Puedes ver aquí la charla completa de la excampeona del mundo de bádminton.

Carolina Marín ha cambiado los entrenamientos, los viajes y la exigencia de la competición por una rutina en la que hay espacio para su familia y para proyectos que antes quedaban en segundo plano. La campeona olímpica de bádminton en Río 2016 ha hablado de esta nueva etapa durante una conversación con Ángeles Blanco en el ciclo ‘Cangrejos Albinos’, celebrado en el Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote. La onubense ha explicado que está satisfecha con la decisión de retirarse, pero también ha aprovechado el encuentro para señalar una de las asignaturas pendientes del bádminton español: construir una estructura que permita dar continuidad a su éxito.

La vida de Carolina Marín después de colgar la raqueta La retirada ha supuesto un cambio profundo en el día a día de la exjugadora. Después de años y años con el calendario marcado por los torneos y la preparación física, ahora puede dedicar tiempo a su entorno más cercano y viajar sin las limitaciones de una deportista profesional. La propia Carolina ha reconocido que no echa de menos competir y que está aprovechando esta nueva libertad. “Estoy muy tranquila, sé que fue la mejor decisión que tomé en aquel momento. Estoy viviendo una vida muy feliz, estoy disfrutando de muchas cosas que antes no podía hacer, principalmente pasar más tiempo con mi familia, bajar más a Huelva y estar con todos ellos”, explicó. También está aprovechando para conocer con más calma países que había visitado en numerosas ocasiones por motivos deportivos, pero que apenas había podido descubrir. A ello se suman las charlas y conferencias en las que comparte su experiencia y los aprendizajes de una carrera que la ha convertido en una referencia internacional dentro y fuera del bádminton. “Mi objetivo es seguir ayudando a los demás a través de lo que me ha dado el deporte y de lo que yo le he dado al deporte”, afirma.

Carolina Marín durante la charla en 'Cangrejos Albinos'