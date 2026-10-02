Carolina Marín y cómo es su vida tras la retirada: "Disfruto de muchas cosas que antes no podía"

Carolina Marín ha cambiado los entrenamientos, los viajes y la exigencia de la competición por una rutina en la que hay espacio para su familia y para proyectos que antes quedaban en segundo plano. La campeona olímpica de bádminton en Río 2016 ha hablado de esta nueva etapa durante una conversación con Ángeles Blanco en el ciclo ‘Cangrejos Albinos’, celebrado en el Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote. La onubense ha explicado que está satisfecha con la decisión de retirarse, pero también ha aprovechado el encuentro para señalar una de las asignaturas pendientes del bádminton español: construir una estructura que permita dar continuidad a su éxito.
La retirada ha supuesto un cambio profundo en el día a día de la exjugadora. Después de años y años con el calendario marcado por los torneos y la preparación física, ahora puede dedicar tiempo a su entorno más cercano y viajar sin las limitaciones de una deportista profesional. La propia Carolina ha reconocido que no echa de menos competir y que está aprovechando esta nueva libertad. “Estoy muy tranquila, sé que fue la mejor decisión que tomé en aquel momento. Estoy viviendo una vida muy feliz, estoy disfrutando de muchas cosas que antes no podía hacer, principalmente pasar más tiempo con mi familia, bajar más a Huelva y estar con todos ellos”, explicó.
También está aprovechando para conocer con más calma países que había visitado en numerosas ocasiones por motivos deportivos, pero que apenas había podido descubrir. A ello se suman las charlas y conferencias en las que comparte su experiencia y los aprendizajes de una carrera que la ha convertido en una referencia internacional dentro y fuera del bádminton. “Mi objetivo es seguir ayudando a los demás a través de lo que me ha dado el deporte y de lo que yo le he dado al deporte”, afirma.
La exjugadora también ha respondida una cuestión incómoda: qué queda detrás de una figura que ha llevado el bádminton español a lo más alto. La onubense ha sido y clara considera que no se ha aprovechado como debía el impacto de sus éxitos para consolidar una estructura capaz de atraer nuevos jugadores y formar entrenadores. “Me encantaría decir que ahora mismo veo a alguien o que alguien viene detrás de mí y que se va a poder seguir hablando de bádminton, pero creo que la gente que tendría que haber invertido en hacer una buena formación de entrenadores, en fomentar el deporte y seguir creando licencias de bádminton, no ha hecho el trabajo que debía haber hecho en los momentos indicados”, lamentó.
Carolina ha recordado que, hace 15 años, el bádminton apenas tenía visibilidad en España. Sus títulos mundiales, europeos y olímpicos cambiaron esa percepción, pero, a su juicio, ha faltado aprovechar su impulso para ampliar la base del deporte y, aunque le gustaría que surgiera una nueva figura capaz de triunfar internacionalmente, no pide que nadie repita su trayectoria. “No quiero que haya otra Carolina Marín. Carolina Marín ha sido esa persona, al igual que Rafa Nadal o Carlitos Alcaraz”, explicó utilizando esa comparación.
La exjugadora ha reflexionado sobre este tema y para ella, las grandes figuras de cada deporte deben servir para inspirar, no para imponer comparaciones que terminen frustrando a los jóvenes que empiezan. “Es importante que esas figuras se utilicen de una manera positiva”, defendió. Su deseo es que los niños y las niñas puedan encontrar en los referentes deportivos una fuente de motivación y valores, sin sentir que tienen que convertirse en una copia de sus ídolos.