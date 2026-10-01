Manu Carreño reacciona al abandono de Cristiano Ronaldo con Portugal: "Nunca ha podido vencer a su ego"

“Hoy juega Portugal sin Cristiano Ronaldo. ¡Qué deportista! ¡Qué futbolista! ¿Cuánto tiempo va a pasar en que veamos a otro de su nivel durante tantos años ganándolo todo? A título individual, cinco Balones de Oro, entre otras cosas; alguna que otra Bota de Oro, algún que otro Pichichi; con la selección ganó la Eurocopa; a nivel de clubes lo ha ganado todo, especialmente en el Real Madrid”, ha comenzado diciendo el periodista y presentador tras todo el lío en Portugal. “Pero solo ha habido dos rivales con los que no ha podido: a Leo Messi, al que le disputó el trono del fútbol mundial —no pudo ganarlo, pero estuvo peleando con él unos años—, y ha habido otro al que nunca ha ganado. Bueno, ahí no hubo ni partido: a su propio ego. Ahí ha perdido claramente ”, sentencia Carreño.

Cristiano Ronaldo ha provocado un terremoto en Portugal después de marcharse de la concentración con el equipo nacional . Un arrebato provocado después de la polémica rueda de prensa de Jorge Jesús , el nuevo seleccionador de Portugal, en la que retó al astro portugués y explicó por qué no jugó ningún minuto contra Noruega después de haber estado calentando durante 30 minutos en la banda. La reacción de Ronaldo ha sido la noticia más comentada en el mundo del deporte en las últimas horas y por eso Manu Carreño le ha dedicado el editorial del informativo de ElDesmarque en Cuatro .

La cronología del divorcio entre Cristiano Ronaldo y Portugal

Toda esta situación ha venido provocada por la suplencia del delantero en el partido contra Noruega. "¿Cristiano? Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos”, explicó Rubén Días, compañero de Cristiano y también capitán de Portugal, en la rueda de prensa donde más tarde acabaría explotando todo con las explicaciones de Jorge Jesús.

“Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, confesó en esa misma rueda de prensa el seleccionador nacional de Portugal. “El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos. Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide. Ellos saben, todos saben que han trabajado conmigo. Incluso los presidentes lo saben. En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores”, sentenció Jorge Jesús.

Unas palabras que lejos de arreglar la situación la empeoraron y nada más terminar esa rueda de prensa, Cristiano causó baja en el entrenamiento de nuevo y acabó marchándose de la concentración con Portugal, publicando en sus redes sociales una carta abierta a todos los aficionados portugueses. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", comunicó el delantero portugués que ahora podría enfrentarse a una sanción por haberse marchado de la concentración o lo que es peor, podría ser el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa.