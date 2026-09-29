Rafael Louzán da por hecho que la final del Mundial 2030 se jugará en España: "Falta saber si Bernabéu o Camp Nou"

Rafael Louzán ha estado este martes en la sede de ElDesmarque en Sevilla. El presidente de la RFEF ha acudido en la previa del partido que enfrentará esta noche a la Selección Española y a Croacia. Louzán ha repasado la actualidad de la Selección , marcada por los últimos éxitos conseguidos, y ha asegurado que la final del Mundial 2030 se jugará en España , aunque el estadio está aun por decidir.

"Se habla mucho de esto la verdad. Son tres continentes, seis países, es algo novedoso . Los americanos nos han puesto el listón muy alto y nosotros tenemos que hacer el mejor Mundial de la historia , porque se cumplen 100 años del primero. España tiene el 55% de peso en esta organización y yo no dudaría de que España tiene que organizar la final del Mundial. La candidatura del Mundial nació en la Península Ibérica y ahí se debe rematar . He hablado varias veces con Infantino de este tema y es verdad que otros también importan. Infantino en este momento está hablando con la Federación más importante en cuanto a resultados. Lo que España aporta a la 'marca fútbol' es muy potente y eso él lo sabe. A mayores de esto, el fútbol español es número uno en ranking FIFA tanto en hombres como en mujeres . Eso es una garantía de éxito de que España debe organizar esta final y va a llevar el peso", asegura Rafael Louzán en su entrevista en exclusiva para ElDesmarque .

"En este sentido esta todo dicho. Gana el fútbol y gana el Mundial si España sume este peso del liderazgo y también de albergar la gran final. La FIFA tiene la última palabra pero ellos ya tienen todos los elementos encima de la mesa. A mí no me ofrece ninguna duda y cualquier cosa pendiente la vamos a rematar en estos próximos meses. Hay mucho camino por recorrer. Esto no es un tema de estadios, es un tema que va mucho más allá. Ahora mismo hay tres estadios encima de la mesa: Santiago Bernabéu, Camp Nou y el estadio de Casablanca, que está todavía en construcción. Por lo tanto, está muy acotado cuál puede ser. Finalmente, como digo, España es la que debe sumar a esa candidatura final y faltaría saber cuál es de los dos estadios: bien el Bernabéu o bien el estadio del Barça", concluye Rafael Louzán.

El presidente de la RFEF ha hablado también de cómo está la situación con las sedes de Valencia y Vigo: "Bueno, Valencia está muy bien porque va en tiempo, en cronología del tiempo que tienen para rematarlo. Para casi finales del año próximo, el Valencia debe estar jugando en su nuevo estadio, un estadio de 70.044 espectadores. Está todo caminando para ello. El otro es el estadio del Real Club Celta de Vigo, Balaídos, que también se está rematando una primera reforma global, que nos llevará a poco más de 30.000 espectadores, y queda una segunda de más de 11.000 para cumplir los criterios que FIFA había marcado, que son un mínimo de 41.000 espectadores que tiene que tener el estadio. Y por lo tanto, con eso se complementarían las dos sedes que están deseando entrar. Y cumpliríamos, además, con lo que se firmó, que firmamos, como digo, firmaron la candidatura, se firmó con 11 España, 6 Marruecos y 3 Portugal".

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