Manu Carreño se rinde a Lamine Yamal tras su exhibición contra Croacia: "Tenemos al mejor jugador del mundo"

“Ni en esta Selección que ganó la Eurocopa en 2008, ni en la que ganó después el Mundial y la Eurocopa, tuvimos al mejor jugador del mundo. Teníamos al mejor equipo, pero no al mejor jugador”, comienza diciendo Carreño en su editorial refiriéndose a la generación de futbolistas españoles que conquistaron el mundo entre 2008 y 2012. “Pero en esta la cosa ha cambiado. Campeones de Europa y del mundo, con la sensación de que, por primera vez, además del mejor equipo del mundo tenemos también —al margen de quién gane el Balón de Oro— al mejor jugador del mundo ”, sentencia tajantemente.

Lamine Yamal volvió a dar otro recital en el partido contra Croacia. Él solito encarriló el partido con un doblete y una asistencia , convirtiéndose en el mejor del encuentro, como ya pasó en el partido contra Inglaterra. El nivel del joven futbolista de Rocafonda en este inicio de temporada está siendo magistral y, aunque ya han acabado las votaciones para el Balón de Oro, no cabe duda de que ahora es uno de los mejores del mundo . Por eso Manu Carreño le ha dedicado el editorial al inicio del informativo de ElDesmarque en Cuatro , para celebrar que, con o sin Balón de Oro, España tiene al mejor futbolista del mundo.

Lamine Yamal marca la diferencia

El presentador de ElDesmarque no es el primero que se moja en el debate sobre si es mejor la generación de los Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Puyol, Iker Casillas, Ramos, Villa y compañía o si ya podemos decir que el equipo que ha formado Luis de la Fuente es mejor. La realidad es que, por nombres, los futbolistas seleccionados primero por Luis Aragonés y después por Vicente del Bosque eran jugadores ya consagrados, la mayoría eran las estrellas de sus equipos. Sin embargo, en esta generación con futbolistas mucho más jóvenes, solo hay un nombre que destaca entre el resto: Lamine Yamal.

Es cierto que los jugadores de hace una década se convirtieron en un equipo legendario, pero ninguno se puede comparar a Lamine Yamal. El futbolista del Barça lo ha ganado prácticamente todo a sus 19 años, sobre todo con la Selección Española con la que ya ha conquistado un Mundial, una Eurocopa y una Nations League. Hasta el propio entrenador de Croacia, Slaven Bilic, remarcó lo diferencial que puede ser Lamine. “El fútbol cambia. La de 2012 tenía más toque, no tenía la velocidad de ahora de Lamine Yamal. Sus transiciones no eran tan veloces”, aseguró el seleccionador croata antes de enfrentarse a España y sus temores se confirmaron con el partidazo del delantero culé.

Nadie duda de la calidad de Lamine Yamal y aunque no tuvo un Mundial en el que pudiese destacar, a estas alturas ya ha enamorado a medio mundo, codeándose con futbolistas de la talla de Kylian Mbappé, Harry Kane o Ousmane Dembélé. Por eso en España solo podemos sentirnos orgullosos por tener en nuestra Selección al que ahora mismo es el mejor del mundo.