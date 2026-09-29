Manu Carreño celebra el fin de las campañas por el Balón de Oro: “Vaya matraca”

Por fin ha terminado las votaciones para el Balón de Oro. Termina de esta manera la campaña de los futbolistas para intentar rascar votos a través de entrevistas. Unas campañas que han tenido este año su máximo exponente con Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de los grandes favoritos para ganar el trofeo al mejor futbolista masculino del año. Un momento que se ha hecho pesado para muchos, incluyendo Manu Carreño, que ha celebrado el fin de esta pseudo campaña política. El presentador del informativo de ElDesmarque en Cuatro ha comenzado el editorial aliviado por el fin de estas campañas y poder volver a la actualidad sin que los futbolistas anden enfrentados por ver quién es el mejor.

Fin de campaña para Mbappé y Lamine Yamal

“Se acabó el asunto de las votaciones del Balón de Oro. Y vaya matraca, con cariño, que nos han dado Mbappé y Lamine pidiendo el Balón de Oro por tierra, mar y aire. Entrevistas para los medios americanos, asiáticos, africanos…”, asegura Carreño en el editorial del informativo. “Ellos lo han pedido. Pero desde hoy ya no pueden votar los cien periodistas elegidos, así que suena a cierre de campaña. Es más, yo apostaría a que a partir de hoy no vamos a escuchar muchas más entrevistas ni de Mbappé ni de Lamine”, termina tajantemente el presentador.

Ahora el Balón de Oro queda visto para sentencia y habrá que esperar a la gala del 26 de octubre para conocer el futbolista con más votos. Justo un día después de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, por lo que, dependiendo del resultado del partido y del ganador del Balón de Oro, se podrá hacer más sangre en el perdedor si Mbappé o Lamine acaban llevándose el partido y además el ansiado trofeo.