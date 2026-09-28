Manu Carreño saca pecho por el Mundial sub-20 femenino y avisa al resto del mundo: “Son las herederas”

La selección española femenina se proclamó campeona del Mundial sub-20 este domingo al derrotar a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3) con dos paradas de Laia López que vengaron la final perdida por la Rojita sub-17 en 2024. La guardameta del Real Madrid consiguió atajar los dos lanzamientos de Choe Yon A y Pak Ok I, mientras que Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote fueron las responsables de anotar los cuatro penaltis que le daban el Mundial a España. Un logro que sirve para relucir aún más el poderío de España en el fútbol femenino y tranquiliza por las generaciones que vienen aún más en forma. Manu Carreño ha querido homenajear a las campeonas en ElDesmarque de Cuatro dedicándoles el editorial a las jugadoras por su hazaña.

“Cuántas alegrías nos ha dado la selección femenina en los últimos años: desde el famoso Mundial, alguna final de Eurocopa, las dos UEFA Nations League... Bueno, y además tener a las dos mejores jugadoras del mundo, a Aitana y Alexia con sus respectivos Balones de Oro”, ha comenzado diciendo el presentador en el informativo de ElDesmarque en Cuatro. “El listón lo han puesto muy alto, pero lo mejor es que hay futuro. Qué dos penaltis paró ayer Laia López, la portera, o Pau Comendador, que fue la Bota de Oro, o Rosalía Domínguez, la mejor jugadora. Todas ellas forman parte de la selección sub-20 que ayer se proclamaron campeonas del mundo ganando a Corea del Norte. Así que hay relevo y ellas son «Las herederas»”, comentaba orgulloso Manu Carreño.