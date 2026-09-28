Manu Carreño saca pecho por el Mundial sub-20 femenino y avisa al resto del mundo: “Son las herederas”

La selección española femenina se proclamó campeona del Mundial sub-20 este domingo al derrotar a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3) con dos paradas de Laia López que vengaron la final perdida por la Rojita sub-17 en 2024. La guardameta del Real Madrid consiguió atajar los dos lanzamientos de Choe Yon A y Pak Ok I, mientras que Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote fueron las responsables de anotar los cuatro penaltis que le daban el Mundial a España. Un logro que sirve para relucir aún más el poderío de España en el fútbol femenino y tranquiliza por las generaciones que vienen aún más en forma. Manu Carreño ha querido homenajear a las campeonas en ElDesmarque de Cuatro dedicándoles el editorial a las jugadoras por su hazaña.
“Cuántas alegrías nos ha dado la selección femenina en los últimos años: desde el famoso Mundial, alguna final de Eurocopa, las dos UEFA Nations League... Bueno, y además tener a las dos mejores jugadoras del mundo, a Aitana y Alexia con sus respectivos Balones de Oro”, ha comenzado diciendo el presentador en el informativo de ElDesmarque en Cuatro. “El listón lo han puesto muy alto, pero lo mejor es que hay futuro. Qué dos penaltis paró ayer Laia López, la portera, o Pau Comendador, que fue la Bota de Oro, o Rosalía Domínguez, la mejor jugadora. Todas ellas forman parte de la selección sub-20 que ayer se proclamaron campeonas del mundo ganando a Corea del Norte. Así que hay relevo y ellas son «Las herederas»”, comentaba orgulloso Manu Carreño.
La guardameta se erigió como la gran heroína de España. Apareció en el momento clave, justo cuando parecía que la portera de Corea del Norte, Pak Ju Gyong, estaba destinada a convertirse en la mujer del partido. La jugadora asiática lo paró todo a lo largo de los 120 minutos, pero no sirvió para nada. Al final, España triunfó.
La final reunió a las dos últimas campeonas de la categoría, ambas invictas en el torneo después de sumar seis victorias cada una. Los datos, además asustaban. España llegó a la cita con 21 goles a favor y solo uno en contra; Corea del Norte, defensora del título de 2024, con 16 marcados y sin encajar ni uno. El duelo también reabrió la vieja herida de 2024. De aquella cita repitieron cinco españolas en el once y en el equipo asiático lo hicieron ocho jugadoras.
El equilibrio tampoco se rompió en los últimos quince minutos y el fantasma de la final sub-17 de 2024 comenzó a sobrevolar Lodz: otro partido encallado y los penaltis esperando al final del camino. Ho Kyong abrió la tanda y Marisa García respondió. Laia López detuvo el segundo y el cuarto lanzamiento norcoreano. Escondida en su portería durante toda la final, levantó la mano en el mejor momento, cuando España necesitaba sus guantes para consumar la venganza de la final sub-17.
Puedes ver informativo de ElDesmarque con Manu Carreño todos los días a las 14:55h en Cuatro y a las 15:30h en Telecinco.