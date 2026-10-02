Manu Carreño compara la polémica de Cristiano Ronaldo con las leyendas de España: "Nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel"

El presentador ha vuelto a poner sobre la mesa las situaciones que se vivieron en España ante las despedidas de tres de los últimos grandes capitanes. Luis Aragonés dejó de contar con Raúl González Blanco en 2006; Julen Lopetegui, con Iker Casillas en 2016, y Luis de la Fuente con Sergio Ramos en 2023 . En todas ellas el seleccionador consiguió imponer su criterio y, en el caso del primero y del tercero, lo hicieron además con éxitos que respaldaron su decisión.

El fútbol portugués vive un terremoto a raíz de la polémica entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador, Jorge Jesús , que ha acabado con el jugador abandonando la concentración de la selección lusa después de haberse quedado sin minutos en el partido ante Noruega de la Nations League . Un cisma que se ha trasladado a todo el país y que, tal y como recuerda Manu Carreño en su editorial en ElDesmarque de Cuatro , recuerda a otros vividos en la Selección Española con algunas de sus leyendas .

Las situaciones en España similares a la de Cristiano Ronaldo

España logró la Euro 2008 sin Raúl y aún con Luis Aragonés después de una gran presión por parte de distintos sectores de la prensa y de la afición. Al Sabio de Hortaleza le dio el relevo Vicente del Bosque manteniendo la senda del triunfo con el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 antes de volver a sufrir en sus carnes el hecho de no haber podido despedir a tiempo a las grandes leyendas que ya habían bajado el nivel.

Entre ellas estaba Iker Casillas, que fue convocado a la Euro 2016 aún con Del Bosque como suplente de David de Gea y que se cayó definitivamente de las convocatorias de la Selección Española cuando Julen Lopetegui tomó el mando de la Roja. En este caso, el técnico vasco no consiguió ningún título pero es que tampoco tuvo la oportunidad después de que Luis Rubiales le despidiese apenas dos días antes de arrancar el Mundial 2018 por haber firmado por el Real Madrid después del torneo, después de haber estado invicto durante su etapa.

El último en despedir a su pesar a una leyenda de España fue Luis de la Fuente al no llamar a Sergio Ramos en 2023 en una decisión compartida por el central, que ya había dejado de ir convocado con Luis Enrique para la Euro 2020 y el Mundial 2022 por sus lesiones. El riojano arrancó ahí una etapa también cargada de éxitos con las conquistas de la Nations League ese mismo año, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

Ahora está por ver qué pasa en Portugal con Cristiano Ronaldo y una situación que aplazó en su día Roberto Martínez dándole al cinco veces Balón de Oro las llaves de la titularidad durante su etapa alcanzando los cuartos de final de la Euro 2024 y los octavos del Mundial 2026. Unos resultados insuficientes que terminaron con la destitución del español y la contratación de Jorge Jesús con la consabida polémica después de dejarle sin jugar en el choque de los lusos en Noruega.