Así es El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de EEUU: una parada obligatoria en Puerto Rico

El Yunque es un bosque tropical lluvioso que reúne montañas cubiertas de niebla, ríos transparentes, cascadas, senderos húmedos, helechos gigantes y el sonido del inconfundible coquí, la ranita que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Puerto Rico.
Este no es un bosque cualquiera, es el único bosque tropical lluvioso dentro del Sistema Nacional de Bosques de Estados Unidos, algo que lo convierte en una visita casi obligatoria para aquellos que visitan la isla. Su tamaño puede engañar, pero con cerca de 12.000 hectáreas, El Yunque es uno de los bosques nacionales más pequeños de Estados Unidos, pero también uno de los más biodiversos, y lo pudimos descubrir en la temporada 8 de “Viajeros Cuatro”.
El Yunque está en la isla de Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos y que forma parte del Sistema Nacional de Bosques gestionado por el Servicio Forestal estadounidense. Esta condición hace que sea único dentro de esta red federal de bosques. Mientras que otros bosques nacionales se asocian a montañas templadas, coníferas, nieve, desiertos o grandes cañones, El Yunque pertenece a otro mundo: humedad constante, temperaturas suaves, lluvias frecuentes y una vegetación tropical de hoja ancha que permanece verde durante todo el año.
Está situado en el noreste de Puerto Rico y se extiende por ocho municipios: Río Grande, Luquillo, Canóvanas, Fajardo, Naguabo, Ceiba, Las Piedras y Juncos. La entrada más habitual suele estar por la zona de Río Grande, desde donde se accede al corredor recreativo principal y a algunos de los puntos más visitados.
En El Yunque, la lluvia no es un inconveniente ocasional: forma parte de la identidad del lugar. La propia existencia del bosque depende de esa humedad. Las nubes se agarran a las montañas, el agua resbala por las hojas, los ríos bajan con fuerza y las cascadas aparecen entre el verdor.
Por eso, quien visita este bosque tropical debe asumir que puede mojarse, incluso en un día aparentemente tranquilo. La lluvia puede llegar rápido y desaparecer con la misma rapidez. Esa inestabilidad forma parte del encanto, pero también exige prudencia. Los senderos pueden estar resbaladizos, las rocas junto a ríos y cascadas pueden ser peligrosas y las crecidas repentinas son un riesgo real cuando llueve con intensidad.
La visita no se debe plantear como un paseo urbano con sandalias. Se debe llevar calzado adecuado, ropa cómoda, una chaqueta ligera para la lluvia, agua, algo de comida y el móvil con mapas descargados, porque la cobertura puede fallar. Aunque es accesible y turístico, continúa siendo un entorno natural vivo.
Una buena forma de comenzar la visita es El Portal de El Yunque, el centro de visitantes principal. Es un espacio que funciona como introducción al bosque: permite orientarse, revisar mapas, conocer el estado de senderos y aprender más sobre la biodiversidad, la historia y los esfuerzos de conservación.
Para aquellos visitantes que llegan por primera vez, El Portal ayuda a entender que El Yunque no es solo una colección de cascadas bonitas. Es un ecosistema complejo, con diferentes tipos de bosque según la altitud, especies endémicas y una relación muy profunda con la identidad puertorriqueña.
El gran atractivo de El Yunque está en recorrerlo. La carretera PR-191 atraviesa parte del bosque y permite acceder a diferentes senderos, miradores y áreas recreativas. Algunos recorridos son cortos y relativamente sencillos; otros requieren más esfuerzo, resistencia y atención al terreno.
Entre los lugares más conocidos están las cascadas, los charcos naturales, las torres de observación y los senderos que se adentran en la vegetación. La Coca Falls suele aparecer entre las paradas más fotografiadas por su fácil acceso desde la carretera y por la vistosidad del agua cayendo sobre la roca. Otros puntos como Juan Diego Falls, Angelito Trail, Big Tree Trail, Baño Grande o Mount Britton, forman parte del imaginario habitual de aquellos que quieren caminar, bañarse o disfrutar del bosque desde otra altura.
El Yunque no es uniforme. Esta es una de sus grandes riquezas: los cambios que se producen con la altitud. En las zonas bajas domina el bosque de tabonuco, con árboles altos y una vegetación densa. Más arriba, aparecen bosques montanos húmedos, zonas de palo colorado, palma de sierra y, en las cotas más elevadas, bosques enanos o de nubes, donde los árboles crecen más bajos y retorcidos por el viento, la humedad y las condiciones del terreno. Esta variedad hace que el bosque se sienta diferente según la ruta que se haga.
Si hay un sonido asociado a Puerto Rico, ése es el del coquí. Se trata de una pequeña rana que debe su nombre a su canto, un “co-quí” que se escucha perfectamente al atardecer y por la noche. Pero este no es solo un animal simpático para los visitantes. Es un símbolo cultural profundamente puertorriqueño.
Su canto aparece en canciones, recuerdos familiares, relatos de emigración y conversaciones sobre identidad. Para muchos puertorriqueños que viven fuera de la isla, escuchar un coquí es una forma de volver a casa.