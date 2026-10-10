Viajeros Cuatro 10 octubre 2026

Sus montañas, cascadas, senderos húmedos y biodiversidad hacen que sea una parada imprescindible para quienes visitan la isla

El Yunque es un bosque tropical lluvioso que reúne montañas cubiertas de niebla, ríos transparentes, cascadas, senderos húmedos, helechos gigantes y el sonido del inconfundible coquí, la ranita que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Puerto Rico. Este no es un bosque cualquiera, es el único bosque tropical lluvioso dentro del Sistema Nacional de Bosques de Estados Unidos, algo que lo convierte en una visita casi obligatoria para aquellos que visitan la isla. Su tamaño puede engañar, pero con cerca de 12.000 hectáreas, El Yunque es uno de los bosques nacionales más pequeños de Estados Unidos, pero también uno de los más biodiversos, y lo pudimos descubrir en la temporada 8 de “Viajeros Cuatro”.

Un bosque tropical en territorio estadounidense El Yunque está en la isla de Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos y que forma parte del Sistema Nacional de Bosques gestionado por el Servicio Forestal estadounidense. Esta condición hace que sea único dentro de esta red federal de bosques. Mientras que otros bosques nacionales se asocian a montañas templadas, coníferas, nieve, desiertos o grandes cañones, El Yunque pertenece a otro mundo: humedad constante, temperaturas suaves, lluvias frecuentes y una vegetación tropical de hoja ancha que permanece verde durante todo el año.

Está situado en el noreste de Puerto Rico y se extiende por ocho municipios: Río Grande, Luquillo, Canóvanas, Fajardo, Naguabo, Ceiba, Las Piedras y Juncos. La entrada más habitual suele estar por la zona de Río Grande, desde donde se accede al corredor recreativo principal y a algunos de los puntos más visitados.

Así es El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de EEUU: una parada obligatoria en Puerto Rico

La lluvia como parte de la experiencia En El Yunque, la lluvia no es un inconveniente ocasional: forma parte de la identidad del lugar. La propia existencia del bosque depende de esa humedad. Las nubes se agarran a las montañas, el agua resbala por las hojas, los ríos bajan con fuerza y las cascadas aparecen entre el verdor. Por eso, quien visita este bosque tropical debe asumir que puede mojarse, incluso en un día aparentemente tranquilo. La lluvia puede llegar rápido y desaparecer con la misma rapidez. Esa inestabilidad forma parte del encanto, pero también exige prudencia. Los senderos pueden estar resbaladizos, las rocas junto a ríos y cascadas pueden ser peligrosas y las crecidas repentinas son un riesgo real cuando llueve con intensidad. La visita no se debe plantear como un paseo urbano con sandalias. Se debe llevar calzado adecuado, ropa cómoda, una chaqueta ligera para la lluvia, agua, algo de comida y el móvil con mapas descargados, porque la cobertura puede fallar. Aunque es accesible y turístico, continúa siendo un entorno natural vivo. El mejor punto para empezar: El Portal Una buena forma de comenzar la visita es El Portal de El Yunque, el centro de visitantes principal. Es un espacio que funciona como introducción al bosque: permite orientarse, revisar mapas, conocer el estado de senderos y aprender más sobre la biodiversidad, la historia y los esfuerzos de conservación. Para aquellos visitantes que llegan por primera vez, El Portal ayuda a entender que El Yunque no es solo una colección de cascadas bonitas. Es un ecosistema complejo, con diferentes tipos de bosque según la altitud, especies endémicas y una relación muy profunda con la identidad puertorriqueña.

El mejor punto para empezar: El Portal