GH: AL OTRO LADO DE LA CASA 25 noviembre 2026

Violeta y Edi han sido los primeros invitados de Adara Molinero en ‘GH: Al otro lado de la casa’. Juntos han recordado sus inicios y su paso por el programa sin poder evitar las lágrimas

Adara Molinero se ha estrenado en ‘GH: Al otro lado de la casa’ y ha recibido en su primera entrega a Violeta Crespo y Edi Insua. Juntos han comentado los primeros días de concurso de ‘GH VIP 9’ y han recordado su paso por ‘Gran Hermano’ y, por consiguiente, el inicio de su historia de amor. La presentadora ha dado paso a un vídeo recordatorio en el que ambos han visto todo lo que vivieron en su edición. Y no solo eso. Juntos han recordado cómo surgieron los sentimientos entre ellos entre aquellas paredes reviviendo momentazos como su famoso primer beso en el jacuzzi. Al finalizar, Violeta no ha podido contener las lágrimas: “¡Qué bonito! Sabía que iba a llorar. Es que soy muy sentida, lloro a la mínima”, ha comenzado.

Violeta, al ver su paso por ‘GH’: “Veo a una niña” Y es que la exconcursante del reality no ha podido evitar hacer una reflexión al verse en las imágenes: “Veo a una niña. Me veo un crecimiento personal tan grande… Te lo juro, en todos los aspectos de mi vida. Veo a una niña que me da ternura, la veo ignorante, la veo inocente… Veo a otra persona y me emociona cómo he crecido y todos los momentos con él”. Ha sido entonces cuando Edi ha tomado la palabra para unirse a esta reflexión de su pareja: “Es muy bonito recordar esto. Al final nos dejamos llevar por el día a día y te olvidas de los inicios. Tenemos la gran suerte que nuestra historia está grabada desde la primera mirada”. Edi se sincera: “Me enamoré locamente” La historia de amor de Violeta y Edi comenzó en la casa de ‘Gran Hermano’. No obstante, no fue hasta que salieron fuera cuando el gallego se dio cuenta de lo que sentía por ella, algo que no ha dudado en compartir en ‘GH: Al otro lado de la casa’.

“Yo me enamoré cuando vi la distancia. Ahí supe lo que sentía. Una vez fui consciente de lo que sentía hacia ella, me quité la coraza y de cabezas, me enamoré pero locamente, nunca me pasó eso”, ha declarado abriendo su corazón. Violeta y Edi visitan el 'confe' Tras un rato de charla y después de confesar a Adara su deseo de volver al confesionario y escuchar la voz del Súper, la presentadora ha anunciado a Violeta y Edi que iban al cumplirlo. Al entrar, no han podido evitar emocionarse, especialmente Violeta, que ha acabado nuevamente entre lágrimas al recordar todo lo vivido allí.