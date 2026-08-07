Viajeros Cuatro 07 agosto 2026

La cómica gallega ha recorrido las playas, el castillo de Santa Cruz y la panadería donde compra empanada de atún antes de cada viaje a Madrid

Carolina Iglesias ha abierto las puertas de su tierra natal en un recorrido por Oleiros, A Coruña, mostrando los rincones que la han marcado desde la infancia. La cómica y presentadora ha protagonizado un reportaje en 'Viajeros Cuatro' donde ha dejado claro su orgullo gallego: "No me gusta presumir, pero de esto sí, le debo mucho a ser gallega y soy así porque nací aquí". Carolina Iglesias y su vínculo con el castillo de Santa Cruz en Oleiros El paseo ha comenzado en el parque de las Trece Rosas, un homenaje que Carolina ha destacado con emoción: "Me hace mucha ilusión que en mi pueblo hayan hecho un homenaje a las mujeres que fueron fusiladas por la dictadura franquista. Es importante tener memoria". A continuación, la cómica ha bajado hasta la playa de Santa Cruz, donde ha recordado sus veranos de infancia junto a su madre. "Yo aquí he estado de pequeña, pues toda mi vida, y de mayor también me bajaba con mi madre con una silla, las dos como dos señoras y nos plantábamos ahí", ha confesado entre risas.

Pero el momento estelar ha llegado en el castillo de Santa Cruz, al que Carolina se ha referido como "mi sitio favorito del mundo mundial". La fortaleza del siglo XVII, construida para defender Coruña, tiene una historia que la humorista ha relatado con detalle: "Cuando dejó de ser una fortaleza militar, lo compró el marido de Emilia Pardo Bazán, conservó las murallas, otros elementos como la torre de vigilancia, y montaron ahí este pazo en el que vivieron durante un tiempo en el siglo XIX". Carolina ha explicado que posteriormente la propiedad pasó a manos de la hija de Pardo Bazán y acabó siendo donada, hasta que finalmente se convirtió en patrimonio del concello de Oleiros. Allí ha recordado también a la pardela cenicienta, el ave que considera "la embajadora de Oleiros": "Venía todos los veranos a mi pueblo a veranear. Ella iba caminando tan pichi y se dejaba tocar". La empanada gallega que Carolina Iglesias se lleva siempre a Madrid Otro de los momentos más entrañables del recorrido ha sido la visita a la panadería de Santa Cruz, donde Carolina ha revelado su ritual antes de cada viaje a Madrid: "Antes de irme a Madrid me cojo siempre una empanada para llevarme". La cómica ha confesado que cuando descubrió que no en todos los sitios existía esta empanada gallega, empezó a valorarla aún más: "Cuando mi madre me viene a ver, me trae una empanada y siempre me llevo una o dos para tener allí congeladas". La panadera, Yoli, ha explicado los ingredientes de la empanada tradicional: "La que más se suele [pedir] es la de atún, cebolla, aceite y pimentón. Y bueno, la masa de empanada". Sobre la textura, ha detallado que la masa debe tener un punto intermedio: "Un poquito que se note la textura en la boca y note también lo que es el relleno".

El Castillo de Santa Cruz, en Oleiros.