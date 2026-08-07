Carolina Iglesias ha abierto las puertas de su tierra natal en un recorrido por Oleiros, A Coruña, mostrando los rincones que la han marcado desde la infancia. La cómica y presentadora ha protagonizado un reportaje en 'Viajeros Cuatro' donde ha dejado claro su orgullo gallego: "No me gusta presumir, pero de esto sí, le debo mucho a ser gallega y soy así porque nací aquí".
El paseo ha comenzado en el parque de las Trece Rosas, un homenaje que Carolina ha destacado con emoción: "Me hace mucha ilusión que en mi pueblo hayan hecho un homenaje a las mujeres que fueron fusiladas por la dictadura franquista. Es importante tener memoria".
A continuación, la cómica ha bajado hasta la playa de Santa Cruz, donde ha recordado sus veranos de infancia junto a su madre. "Yo aquí he estado de pequeña, pues toda mi vida, y de mayor también me bajaba con mi madre con una silla, las dos como dos señoras y nos plantábamos ahí", ha confesado entre risas.
Pero el momento estelar ha llegado en el castillo de Santa Cruz, al que Carolina se ha referido como "mi sitio favorito del mundo mundial". La fortaleza del siglo XVII, construida para defender Coruña, tiene una historia que la humorista ha relatado con detalle: "Cuando dejó de ser una fortaleza militar, lo compró el marido de Emilia Pardo Bazán, conservó las murallas, otros elementos como la torre de vigilancia, y montaron ahí este pazo en el que vivieron durante un tiempo en el siglo XIX".
Carolina ha explicado que posteriormente la propiedad pasó a manos de la hija de Pardo Bazán y acabó siendo donada, hasta que finalmente se convirtió en patrimonio del concello de Oleiros. Allí ha recordado también a la pardela cenicienta, el ave que considera "la embajadora de Oleiros": "Venía todos los veranos a mi pueblo a veranear. Ella iba caminando tan pichi y se dejaba tocar".
Otro de los momentos más entrañables del recorrido ha sido la visita a la panadería de Santa Cruz, donde Carolina ha revelado su ritual antes de cada viaje a Madrid: "Antes de irme a Madrid me cojo siempre una empanada para llevarme". La cómica ha confesado que cuando descubrió que no en todos los sitios existía esta empanada gallega, empezó a valorarla aún más: "Cuando mi madre me viene a ver, me trae una empanada y siempre me llevo una o dos para tener allí congeladas".
La panadera, Yoli, ha explicado los ingredientes de la empanada tradicional: "La que más se suele [pedir] es la de atún, cebolla, aceite y pimentón. Y bueno, la masa de empanada". Sobre la textura, ha detallado que la masa debe tener un punto intermedio: "Un poquito que se note la textura en la boca y note también lo que es el relleno".
Carolina no ha podido resistirse a degustarla frente al mar: "Es que sólo el olor ya está buenísimo. Y el sabor es que es otra cosa. Está buenísima. La masa, todo". Además, ha revelado su forma más personal de comerla: "Yo la mojo a veces hasta en caldo. Cuando vengo aquí me hace caldo mi madre y mojo esto aquí, igual a un purista no le gusta tanto".
El recorrido ha incluido también el Sexo Branco, un punto costero con una veta de cuarzo que servía de referencia a los marineros, y desde donde se divisa la Torre de Hércules. Carolina Iglesias ha cerrado su paseo con la satisfacción de quien sabe que lleva seis años viviendo lejos pero nunca se ha ido del todo de Oleiros.
Se trata del castillo de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), una fortaleza del siglo XVII que perteneció a la familia de Emilia Pardo Bazán y que actualmente es propiedad municipal.
Según la panadera Yoli, la empanada más demandada es la de atún, que lleva cebolla, aceite, pimentón y una masa con punto crujiente.