Viajeros Cuatro 01 agosto 2026

Paula, de 30 años, ha mostrado el negocio familiar Ánforas de Mar y los rincones más espectaculares de la costa del Cabo de Gata, incluida la playa de los Muertos.

Carboneras, un pequeño pueblo de unos 8.000 habitantes en la costa de Almería, ha sido el escenario de un reportaje que ha descubierto uno de los proyectos artesanales más curiosos del litoral mediterráneo: Ánforas de Mar, un negocio familiar que reproduce y envejece ánforas antiguas sumergiéndolas en el océano. Paula, de 30 años y natural de Carboneras, ha sido la encargada de presentar tanto el taller familiar como los rincones más impresionantes de su tierra. "Formo parte de un proyecto familiar muy ligado al mar que se llama Ánforas de Mar. He crecido en estas costas y me encantaría enseñaros algunos de los rincones más bonitos de mi tierra", ha explicado. Ánforas de Mar: artesanía submarina en Carboneras El proyecto consiste en crear reproducciones exactas de las ánforas antiguas del Mediterráneo y sumergirlas bajo el mar para acelerar el proceso de envejecimiento. Según ha contado Paula, "las antiguas no se pueden comercializar porque es patrimonio histórico de la humanidad", así que a su padre se le ocurrió la idea de fabricarlas él mismo.

El padre de Paula, artesano al frente del taller, ha aparecido trabajando en una pieza singular: "Aquí estoy con un Buda. Un encargo de un italiano muy exigente y bueno, me pidió una cosa diferente. Él me trajo las piezas hace ya siete años. Nosotros sacamos piezas que parecen que tienen miles de años", ha señalado. En cuanto a los precios de esta peculiar artesanía, el artesano ha detallado: "Tenemos desde 20 euros, piezas de 20 euros hasta 1.500, 3.000 euros. Tenemos piezas de 12.000 euros". La playa de los Muertos y el parque natural de Cabo de Gata Tras visitar el taller, Paula ha guiado el recorrido hasta la célebre playa de los Muertos, considerada una de las mejores de España. "El paisaje es totalmente volcánico. El mar, el agua cristalina y turquesa, se ve absolutamente todo el fondo marino", ha descrito. Sobre el origen del nombre, Paula ha revelado un dato histórico: "Antiguamente todos los cuerpos que se encontraban de naufragios, tanto de marineros como de piratas, aparecían aquí por las fuertes corrientes". La joven también ha explicado que la zona forma parte de un espacio protegido: "Esto es completamente espacio protegido. De aquí para allá ya es todo el parque natural de Cabo de Gata y ahí ya empieza Carboneras".

a Playa de los Muertos, Almería.