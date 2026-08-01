La emocionante historia de amor de Paula y Pol: ella le salvó de las adicciones, él se hizo cargo de su bebé

Paula y Pol , pese a su juventud (tan solo tienen 22 añitos ) han vivido una auténtica historia de amor . Paula, siendo apenas una adolescente tuvo un bebé del que su padre biológico se desentendió por completo: "Nos abandonó al bebé y a mí" .

Por su parte, Paul también estaba viviendo una etapa complicada. Un problema de adicciones y el distanciamiento de sus padres acabó con este joven en la calle, algo a lo que Paula puso fin: "Yo estaba perdido, tenía muchos problemas y me vi en la calle. Paula me acogió en su casa como amiga pese a que yo era un desastre".

Paula y Pol ya se conocían de antes, concretamente coincidieron en el instituto, pero no fue hasta este momento de dificultades cuando cruzaron sus caminos: "Paul se hizo cargo de mi hijo Unai como si fuera suyo, ha estado desde entonces con nosotros, se ha comportado siempre como si fuera su verdadero padre".

Paul no quiere que pase desapercibida la labor de su chica: "Todo el mundo alaba que yo me haya hecho cargo de Unai, pero poco se habla sobre que ella me salvó, cuando yo no tenía nada ella me acogió en su casa sin pedir nada a cambio".

Ahora, Paula y Pol ya forman un matrimonio feliz y han ampliado la familia con su segundo hijo, pero hay algo que imposibilita su felicidad completa: "Queremos que Pol adopte legalmente a Unai, pero por problemas económicos no hemos podido".