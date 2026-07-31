El tenso enfrentamiento entre Terelu Campos y su sobrino, José María Almoguera: "No me quiero calentar"

Terelu Campos y Carmen Borrego se enfrentan cara a cara esta semana en '¡De viernes!' para hablar de la última polémica familiar que las tiene enfrentadas por la venta (o no) de la casa de su madre, María Teresas Campos, en Málaga. Los ánimos están muy caldeados y esto ha provocado un inesperado enfrentamiento en directo entre Terelu Campos y su sobrino, José María Almoguera.

Así ha sido el tenso choque entre Terelu Campos y José María Almoguera en directo

El caso es que, cuando Beatriz Archidona ha acudido a hablar con Terelu Campos, ya se palpaba la tensión en el ambiente. La presentadora de '¡De lunes a viernes!' se ha acercado para charlar con ella, que se encontraba en maquillaje y peluquería, pero esta no ha querido intervenir en directo en el programa. Después de que sus compañeros afearan su actitud, Terelu ha intervenido en directo y es aquí cuando se ha producido el choque con el hijo de Carmen Borrego.

Terelu Campos estaba visiblemente molesta con sus compañeros a la hora de decir que ella nunca ha hablado mal de su sobrino. Almoguera quiere quitar hierro al asunto, no encender la mecha, y dice que sí que ha hablado de él, pero que "no pasa nada". Al oír esto, Terelu es incapaz de ocultar su enfado y se vive un tenso enfrentamiento entre tía y sobrino. No te pierdas, en el vídeo, todo lo que se han dicho y echado en cara.

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