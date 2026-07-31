Marcos Llorente responde a los comentarios de sus fotos con Ferrán Torres: "No hay nada más masculino"

Hace unos días, muchos se hicieron eco de las vacaciones que estaban disfrutando Marcos Llorente y Ferrán Torres en Ibiza, suscitando comentarios de todo tipo. Tras ganar e Mundial de Fútbol, los futbolistas de la Selección española de fútbol pusieron rumbo a la isla balear para disfrutar de unos días de relax. Allí fueron fotografiados y las imágenes han sido muy comentada tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

En las fotos, Ferrán Torres y Marcos Llorente muestran una actitud muy cariñosa el uno con el otro, dando muestras de una gran amistad. Los futbolistas se besan y se abrazan y hay a quienes les ha llamado mucho la atención este comportamiento entre los futbolistas de 'La Roja'. No a Marcos Llorente, que responde con tranquilidad y naturalidad a todos los comentarios que han suscitado sus muestras de cariño.