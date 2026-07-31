Marcos Llorente responde a los comentarios de sus fotos con Ferrán Torres: "No hay nada más masculino"

Hace unos días, muchos se hicieron eco de las vacaciones que estaban disfrutando Marcos Llorente y Ferrán Torres en Ibiza, suscitando comentarios de todo tipo. Tras ganar e Mundial de Fútbol, los futbolistas de la Selección española de fútbol pusieron rumbo a la isla balear para disfrutar de unos días de relax. Allí fueron fotografiados y las imágenes han sido muy comentada tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
En las fotos, Ferrán Torres y Marcos Llorente muestran una actitud muy cariñosa el uno con el otro, dando muestras de una gran amistad. Los futbolistas se besan y se abrazan y hay a quienes les ha llamado mucho la atención este comportamiento entre los futbolistas de 'La Roja'. No a Marcos Llorente, que responde con tranquilidad y naturalidad a todos los comentarios que han suscitado sus muestras de cariño.
A través de sus redes sociales, Marcos Llorente ha respondido a las preguntas que sus fans le han planteado al centrocampista. Tras varios días acaparando titulares y opiniones de todo tipo, Marcos Llorente se pronuncia al respecto: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo", son parte de sus palabras.
El centrocampista no se ha quedado solo aquí, sino que ha seguido reflexionando sobre todo lo que se ha generado a raíz de salir a la luz varias fotografías junto a su compañero de equipo: "Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", ha añadido a la hora de defender con naturalidad las muestras de cariño entre ellos.