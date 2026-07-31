Alexis y Luciana llevaban desde el inicio de 'Amor... ¡O lo que surja!' conociéndose y dejando que su relación avanzara poco a poco. Sin embargo, todo cambia cuando Alexis decide comunicarle a Luciana que abandona el programa.

El soltero explica que llegó ilusionado con la experiencia y que su paso por el programa le ha permitido conocer a alguien muy especial: "Llegué aquí bastante ilusionado por la experiencia e intentando dar una oportunidad a vivir esta experiencia. Creo que lo he hecho bien porque te he conocido a ti, alguien muy especial, me has encantado, pero también me di cuenta de cosas más personales. En mi forma de ver las relaciones creo que no termino de encajar con la situación que estamos viviendo".

Alexis: "Me gustaría cuidar un poco lo que podría ser lo nuestro y no exprimirlo hasta el último detalle aquí"

Alexis asegura que su decisión tiene que ver con la forma en la que quiere construir una relación con Luciana: "Quiero construir algo duradero y fuerte y no me veo siguiendo aquí para hacer algo que realmente pueda ser bonito. He tomado la decisión de que mi aventura se acabe hoy porque me gustaría cuidar un poco lo que podría ser lo nuestro y no exprimirlo hasta el último detalle aquí".

La noticia deja completamente descolocada a Luciana, que reconoce que tenía miedo de que algo así pudiera ocurrir: "No me quería pegar la hostia, por eso iba como iba. Tenía miedo y uno de ellos era este". La soltera recibe el apoyo de Natalia y ambas salen del plató para que pueda asimilar la decisión de Alexis.

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