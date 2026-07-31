Jordi expulsa a dos de sus pretendientas: "No es fácil"

Tras su cita con María, su pretendienta favorita, Jordi se enfrenta a las reacciones del resto de sus chicas . El diamante y María siguen avanzando en su relación, una situación que no ha gustado a todas sus pretendientas, algunas de las cuales han mostrado su malestar por el acercamiento entre ambos.

Alexia no oculta su decepción al ver cómo evoluciona la relación entre Jordi y María: "Voy a pedir a producción frutita, porque entre la uva y la fresa... Era de esperar. Al final en los bailes siempre la vas a buscar a ella y no me sorprende el beso, la verdad, ya hasta me lo esperaba".

Selena comparte la opinión de su compañera y también se muestra crítica con la situación: "Me lo esperaba, la verdad. No tengo mucho que decir. Si todas las citas se van a basar en eso nos podemos quitar del medio. Al final se basa más en besos que en otra cosa".

Jordi: "Creo que más allá de una amistad no creo que pueda interesarme conocer"

Ante las críticas, Jordi defiende su manera de actuar y asegura que no va a limitar sus sentimientos: "No me voy a cohibir". El soltero reconoce que no es una decisión sencilla, pero considera que algunas de sus pretendientas no tienen más recorrido dentro del programa.

Finalmente, Jordi toma una decisión definitiva y decide expulsar a Alexia y Marta: "No es fácil. Hay algunas chicas que sí me interesa que se queden, pero otras que creo que más allá de una amistad no creo que pueda interesarme conocer".

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS