Lourdes acepta 18.000 euros en '¡Allá tú!' sin pensárselo y descubre después que tenía los 150.000 en su caja

Las partidas de '¡Allá tú!' suelen resolverse tras largas dudas, cálculos y conversaciones con familiares o compañeros. Sin embargo, hay concursantes que confían plenamente en su intuición y toman una decisión en cuestión de segundos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Lourdes, cuya rapidez dejó completamente descolocado a Juanra Bonet.
La concursante llegó al tramo decisivo conservando todavía el premio más alto del programa. Cuando el banquero realizó su última oferta importante, apenas necesitó unos instantes para responder. Esa decisión marcaría un desenlace tan inesperado como emocionante, ya que al abrir finalmente su caja descubrió que había renunciado, sin saberlo, a los 150.000 euros.
Después de una tirada poco favorable, el banquero decidió mover ficha al comprobar que el premio máximo seguía vivo en el panel. La propuesta ascendió a 18.000 euros, una cantidad que, según reconoció la propia Lourdes, superaba con creces lo que esperaba recibir en ese momento de la partida.
Antes incluso de escuchar la opinión de quienes la acompañaban, la concursante dejó claro que prácticamente tenía tomada la decisión. "Fran, te pido consejos, pero casi que lo tengo claro", comentó justo antes de pronunciar un rotundo "Me planto".
La rapidez de la respuesta sorprendió incluso a Juanra Bonet, que reaccionó entre risas: "No ha habido ni debate ni nada. Lo tenías clarísimo".
Lejos de arrepentirse en ese momento, Lourdes defendió su manera de afrontar el concurso. "Soy muy decidida", respondió cuando el presentador destacó la velocidad con la que había aceptado la oferta.
Con los 18.000 euros ya asegurados, recibió la felicitación del público y del equipo del programa, consciente de que acababa de marcharse con un premio importante independientemente de lo que escondiera su caja.
La concursante se mostró tranquila y satisfecha mientras Bonet, sin embargo, confesaba que se había quedado con curiosidad por descubrir qué habría ocurrido si hubiera decidido seguir jugando.
Como es habitual en '¡Allá tú!', el programa reconstruyó la partida simulando qué cajas habría abierto Lourdes de haber rechazado la oferta.
La concursante explicó que no seguía ningún sistema concreto para elegir los maletines y fue indicando cuáles habrían sido sus siguientes movimientos. Uno tras otro, los resultados mantenían vivo el premio máximo.
Juanra Bonet reveló que el maletín de Lourdes había guardado durante toda la partida los 150.000 euros, el premio más alto del concurso.
Desde el otro lado del plató se confirmó que el anillo de plata se encontraba en la caja restante, lo que significaba que, de haber continuado jugando siguiendo las elecciones que había explicado, la concursante habría llegado al cara a cara final con el premio máximo completamente a salvo.
Pese a descubrir que había dejado escapar esa posibilidad, Lourdes reaccionó con una enorme naturalidad. "Muy contenta, muy contenta", repitió varias veces mientras recibía el aplauso del público y las felicitaciones de Juanra Bonet.