Lourdes acepta 18.000 euros en '¡Allá tú!' sin pensárselo y descubre después que tenía los 150.000 en su caja

¡Allá tú! 31 julio 2026

La concursante sorprendió al presentador al plantarse de inmediato cuando el banquero lanzó su oferta, para descubrir después que tenía los 150.000 euros.

Las partidas de '¡Allá tú!' suelen resolverse tras largas dudas, cálculos y conversaciones con familiares o compañeros. Sin embargo, hay concursantes que confían plenamente en su intuición y toman una decisión en cuestión de segundos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Lourdes, cuya rapidez dejó completamente descolocado a Juanra Bonet. La concursante llegó al tramo decisivo conservando todavía el premio más alto del programa. Cuando el banquero realizó su última oferta importante, apenas necesitó unos instantes para responder. Esa decisión marcaría un desenlace tan inesperado como emocionante, ya que al abrir finalmente su caja descubrió que había renunciado, sin saberlo, a los 150.000 euros. Una oferta que aceptó sin apenas pensarlo Después de una tirada poco favorable, el banquero decidió mover ficha al comprobar que el premio máximo seguía vivo en el panel. La propuesta ascendió a 18.000 euros, una cantidad que, según reconoció la propia Lourdes, superaba con creces lo que esperaba recibir en ese momento de la partida.

Antes incluso de escuchar la opinión de quienes la acompañaban, la concursante dejó claro que prácticamente tenía tomada la decisión. "Fran, te pido consejos, pero casi que lo tengo claro", comentó justo antes de pronunciar un rotundo "Me planto". La rapidez de la respuesta sorprendió incluso a Juanra Bonet, que reaccionó entre risas: "No ha habido ni debate ni nada. Lo tenías clarísimo". Lourdes explica por qué decidió parar Lejos de arrepentirse en ese momento, Lourdes defendió su manera de afrontar el concurso. "Soy muy decidida", respondió cuando el presentador destacó la velocidad con la que había aceptado la oferta. Con los 18.000 euros ya asegurados, recibió la felicitación del público y del equipo del programa, consciente de que acababa de marcharse con un premio importante independientemente de lo que escondiera su caja. La concursante se mostró tranquila y satisfecha mientras Bonet, sin embargo, confesaba que se había quedado con curiosidad por descubrir qué habría ocurrido si hubiera decidido seguir jugando.

Lourdes acepta 18.000 euros en '¡Allá tú!' sin pensárselo y descubre después que tenía los 150.000 en su caja