Así será el único concierto de Isabel Pantoja en España por su 50 aniversario: lugar, fecha y precio de las entradas

Isabel Pantoja solo pretende dar un único concierto en España para celebrar sus 50 años en la música (aunque, concretamente, en realidad estaríamos hablando de 53 años). En '¡De lunes a viernes!' tenemos todos los detalles para este especial encuentro de la tonadillera con sus fans.

Los detalles del único concierto de Isabel Pantoja en España

A pesar de la situación en la que se encuentra su hijo, Kiko Rivera, Isabel Pantoja ha anunciado que regresa a los escenarios. La artista va a actuar en las Islas Canarias y será el único concierto que de en España. Cabe destacar que la cantante lleva sin actuar en España casi dos años. Esto ha hecho que algunos de los colaboradores opinen que a la Pantoja "no le gusta mucha trabajar" o, es más, que "no le gusta cantar".

Lugar: La Palma.

Fecha: 12 de septiembre.

Aforo del recinto: 15.000 personas.

Precio de las entradas: entre los 34 y los 120 euros.

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