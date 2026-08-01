Lucía Caram se moja sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Esto ha estado orquestado por el Gobierno de Marruecos"

Sor Lucía Caram ha sido la invitada a 'El show de Paz' este sábado y ha charlado con Paz Padilla y los colaboradores del programa sobre distintos temas mientras visionaban la cámara oculta de la sección 'Héroes de Paz' de este fin de semana. En un momento dado, Sor Lucía se ha pronunciado sobre la crisis migratoria en Ceuta que ha protagonizado la actualidad política en los últimos días.

Sor Lucía Caram se pronuncia sobre la crisis migratoria de Ceuta

El equipo de 'El show de Paz' se encontraba hablando de la situación que viven miles de personas vulnerables en España cuando Paz Padilla ha querido recordar lo que se ha vivido estos días en la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla. Sor Lucía Caram ha opinado al respecto sobre este tema que está en boca de todos desde hace varios días.

"Yo creo que hay que tener mucha empatía con la gente de Ceuta", comienza a decir Lucía Caram. "Y también hay que tener un discurso muy duro con los que intentan utilizar la movilidad humana para asfixiar, hacer campañas políticas y utilizarlo como un arma política, que es lo que está pasando en este momento", añade.

Además, Sor Lucía considera que "las posturas que han tomado los cuerpos de seguridad del estado han sido las correctas en este momento: acompañar a la gente, que regresen, y ahora habrá que hacer una revisión, qué pactos son los que se hacen para que esta gente no tenga que salir de esta situación".