Viajeros Cuatro 31 julio 2026

Sebastián Román recorre en barco las salinas históricas, el arrecife de las sirenas y playas vírgenes de ocho kilómetros de aguas cristalinas en Almería.

En el último programa de 'Viajeros Cuatro' ha acompañado a Sebastián Román, vecino nativo del Parque Natural de Cabo de Gata, en una travesía por mar que revela algunos de los rincones más espectaculares de la costa almeriense. Siempre junto a su perro King, Román ha mostrado a las cámaras por qué no hace falta salir de España para encontrar aguas caribeñas. Navegación por las salinas y la iglesia histórica de Cabo de Gata La ruta comienza en el antiguo muelle de la Unión Salinera, un enclave con más de un siglo de historia ligado a la extracción de sal. Román ha explicado cómo funcionaba la infraestructura: "Antiguamente aquí había unos raíles de hierro con unas maderas y llegaba hasta aquí. Aquí llegaban las barcazas, se ponían a un lado y a otro con burro y caballos. Las traían de allí, la sal llegaba aquí y la gente la echaba con pala". Según ha señalado el navegante, las salinas son un punto clave en la migración de aves entre Europa y África: "De aquí es donde vienen todas las aves y cruzan el continente a África o vienen de África hacia aquí y descansan aquí para entrar a la Península Ibérica".

Junto al muelle se encuentra una iglesia católica construida en 1907 por la Unión Salinera para sus trabajadores. Román ha afirmado ser su propietario: «Soy la única persona en Europa que tiene una iglesia católica funcionando y de un particular, que es la iglesia más vista en toda España y sale en todos los post publicitarios». El arrecife de las sirenas y las playas vírgenes del parque natural Continuando la navegación, la embarcación ha llegado hasta el arrecife de las sirenas, uno de los enclaves más icónicos del parque. Román ha explicado el origen de su nombre: "Ahí había focas tumbadas y por eso le decían la sirena, por lo de las focas que se veían ahí tumbadas tomando el sol". Antes de alcanzar el arrecife, el navegante ha advertido sobre la peligrosidad de la zona: "Este faro es el segundo faro más peligroso de la Península Ibérica después de Finisterre. Aquí, cuando vienen los vientos de Levante y los ponientes, son fuertísimos. Este cabo hay que tener mucho cuidado con él". La travesía ha incluido también la llamada Playa del Dedo, bautizada así por una formación rocosa que sobresale del agua. "Mira qué cuevas tiene y mira qué agua tiene", ha señalado Román mientras mostraba los fondos donde los visitantes practican snorkel.

La Playa de El Dedo en Cabo de Gata