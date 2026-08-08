Viajeros Cuatro 08 agosto 2026

La localidad coruñesa conserva tres puertas de su antigua muralla y cada 16 de agosto lanza un enorme globo de papel decorado con los acontecimientos del año

Un recorrido por Betanzos en 'Viajeros Cuatro' ha descubierto a los espectadores los tesoros patrimoniales y gastronómicos de esta villa coruñesa, por la que discurre el Camino Inglés del Camino de Santiago. El viaje, acompañados por la gaiteira Susana Seivane, ha comenzado en la Puerta de Pontevella, una de las tres puertas que se conservan de la muralla antigua que rodeaba la localidad, y ha explicado la prosperidad histórica de Betanzos gracias a su puerto comercial junto al río Mandeo. El globo de papel de Betanzos y la iglesia de Santo Domingo Frente a la iglesia de Santo Domingo, el reportaje ha destacado una de las tradiciones más singulares de la gastronomía gallega y la cultura popular: el lanzamiento del globo de papel de Betanzos cada 16 de agosto. Según se ha explicado en el reportaje, el globo está hecho de papel de estraza y lo confeccionan los vecinos siguiendo las directrices de la familia Pita, impulsora histórica de esta tradición.

El papel del globo va decorado con dibujos que representan los acontecimientos más relevantes del año. Solo dos motivos se repiten siempre: el escudo de Betanzos y un pergamino que cita a la familia Pita. La famosa tortilla de Betanzos: receta y secretos El recorrido ha continuado en Casa Miranda, uno de los lugares más reconocidos para degustar la célebre tortilla de Betanzos. Su responsable, Pepa, ha explicado paso a paso la elaboración de este plato estrella de la gastronomía gallega. "Aceite de oliva, patata cube blanquita, y por tiene que ser blanca. Para mí tiene mucha más calidad. La patata es una patata muy delicada, pero tiene muchísimo sabor" Según ha detallado Pepa, la patata necesita entre 15 y 20 minutos de cocción, se le añade un poco de sal al principio y otro poco al final, y se completa con 12 huevos para lograr la textura jugosa que caracteriza a esta receta. La cocinera ha insistido en la clave del plato: "La tortilla de Betanzos tiene que llorar"

La famosa tortilla de Betanzos: ¿la mejor tortilla de España?