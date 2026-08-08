Oriana Marzoli explica el retoque estético que se ha hecho para quitarse un complejo: "Parecía que vivía enfadada"

Algo pasa con Oriana 08 agosto 2026

La exconcursante de 'Supervivientes' explica el tratamiento al que se ha sometido para eliminar una vena que se le marcaba al hablar y asegura estar muy satisfecha con el resultado

Oriana Marzoli ha vuelto a hablar con total naturalidad sobre uno de sus últimos retoques estéticos. La influencer, que nunca ha ocultado los tratamientos a los que se ha sometido a lo largo de los años, ha compartido en su canal de mtmad 'Algo pasa con Oriana' el procedimiento que se ha realizado recientemente para poner fin a un detalle físico que llevaba tiempo queriendo corregir. La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado el motivo que la llevó a dar este paso y cómo ha cambiado su aspecto tras el tratamiento.

El tratamiento al que se ha sometido A través de sus redes sociales, Oriana ha contado que durante un viaje a Chile fue atendida por un especialista que le propuso una solución para una vena del cuello que se le marcaba especialmente al hablar, gritar o gesticular. "Todo el mundo sabe que, aunque yo estuviese feliz, se me marcaba muchísimo la vena cuando hablaba", ha explicado la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ , que, además, aseguraba que era un rasgo que siempre llamaba la atención de muchos de sus seguidores. Según ha contado, el médico le recomendó aplicar neuromoduladores en la zona para relajar la musculatura, una propuesta que nunca antes le habían planteado: "Se le ocurrió la grandísima idea de ponerme neuromoduladores aquí. Cuando gritaba o incluso cuando hablaba normal se me veía muchísimo la vena".