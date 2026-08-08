Oriana Marzoli explica el retoque estético que se ha hecho para quitarse un complejo: "Parecía que vivía enfadada"

Oriana Marzoli ha vuelto a hablar con total naturalidad sobre uno de sus últimos retoques estéticos. La influencer, que nunca ha ocultado los tratamientos a los que se ha sometido a lo largo de los años, ha compartido en su canal de mtmad 'Algo pasa con Oriana' el procedimiento que se ha realizado recientemente para poner fin a un detalle físico que llevaba tiempo queriendo corregir.
La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado el motivo que la llevó a dar este paso y cómo ha cambiado su aspecto tras el tratamiento.
A través de sus redes sociales, Oriana ha contado que durante un viaje a Chile fue atendida por un especialista que le propuso una solución para una vena del cuello que se le marcaba especialmente al hablar, gritar o gesticular.
"Todo el mundo sabe que, aunque yo estuviese feliz, se me marcaba muchísimo la vena cuando hablaba", ha explicado la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ , que, además, aseguraba que era un rasgo que siempre llamaba la atención de muchos de sus seguidores.
Según ha contado, el médico le recomendó aplicar neuromoduladores en la zona para relajar la musculatura, una propuesta que nunca antes le habían planteado: "Se le ocurrió la grandísima idea de ponerme neuromoduladores aquí. Cuando gritaba o incluso cuando hablaba normal se me veía muchísimo la vena".
Oriana reconocía que ese detalle físico le daba la sensación de transmitir una expresión distinta a la que realmente tenía. "Parecía que vivía enfadada cuando estaba feliz", ha confesado. La influencer aseguraba que notó los efectos del tratamiento prácticamente desde el primer momento y se ha mostrado más que satisfecha con el resultado: "Ya no la tengo. Me ha servido muchísimo y me veo mucho mejor".
Aunque ha señalado que el cambio no es especialmente llamativo para quien no hubiera conocido ese rasgo tan característico, sí tenía claro que quienes la siguen desde hace tiempo podrán apreciar la diferencia. "No se nota a simple vista; se nota quien sabe que a mí se me marcaba más la vena", ha concluido, recomendando consultar siempre con un especialista de confianza antes de someterse a cualquier tratamiento estético.