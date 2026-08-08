Sor Lucía Caram, desolada por la muerte del padre de Messi: "Jorge era un tipazo"

En medio de numerosas muestras de dolor , el 'El show de Paz' aborda la triste noticia conectando en directo con Sor Lucía Caram . La religiosa dominica mantiene una estrecha relación de afecto y colaboración solidaria con la familia del astro argentino, especialmente arraigada desde la etapa del delantero en Barcelona.

El fallecimiento de Jorge Messi , padre y representante de Leo Messi, a los 68 años en Rosario tras una larga enfermedad , ha conmocionado profundamente al entorno del futbolista y al ámbito deportivo internacional.

Durante su emotiva intervención en directo en el programa de Paz Padilla, Sor Lucía Caram ha expresado públicamente su dolor y ha enviado su más sentido pésame a todos los miembros de la familia. Además, Sor Lucía ha destacado la gran pérdida que supone la partida de Jorge Messi, quien fue el pilar fundamental, consejero y escudo protector del capitán de la Selección Argentina a lo largo de toda su exitosa trayectoria.

"Cuando me llamó me dijo 'Lucía, soy Jorge Messi, el padre de Leo. Entonces yo le contesté que era el padre de Dios, que no el Dios padre. Él siempre que hablábamos recordaba esta anécdota y nos reíamos mucho. Yo salí en defensa de Messi con muchas de las polémicas que ha soportado, y Jorge siempre me ha agradecido mucho la forma en la que traté a su hijo públicamente. Jorge estaba enfermo desde hacía meses y, aunque se dieron ciertas esperanzas, ya se esperaba este fatal desenlace".

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS