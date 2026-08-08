El cómico Agustín Jiménez se emociona con la visita sorpresa de su padre: "Él siempre quiso ser humorista"

El humorista Agustín Jiménez visita el plató de ‘El show de Paz’ llevando hasta el programa de la tarde una perfecta combinación de risas, ingenio y anécdotas desternillantes.

El cómico ha hecho gala de su buen sentido del humor y ha contagiado su energía tanto al público como al equipo de colaboradores del programa de Paz Padilla.

Agustín, junto a Paz Padilla, ha repasado su gran trayectoria sobre los escenarios además de compartir con la presentadora y la audiencia del programa sus actuales proyectos, concretamente sobre la obra de teatro que protagoniza llamada 'Pero no se lo digas', en la cual Agustín interpreta a un hombre de mediana edad recién divorciado.

El monologuista no ha dudado a la hora de sumarse a las dinámicas cómicas del programa ofreciendo momentazos en compañía de los colaboradores. Pero el momento más especial de su paso por ‘El show de Paz’ ha sido sin duda cuando alguien muy especial para él ha hecho aparición.

El padre de Agustín Jiménez aparece por sorpresa en plató