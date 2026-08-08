Montoya recuerda entre lágrimas su momento más oscuro en televisión: “Me veo y estoy loco”

Universo Calleja 08 agosto 2026

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ se sinceraba como nunca en ‘Universo Calleja’ y revelaba que sufrió una profunda depresión tras su salto a la fama en televisión

José Carlos Montoya protagonizó uno de los momentos más emotivos de ‘Universo Calleja’. En plena charla con Jesús Calleja, el sevillano rompía a llorar al recordar el difícil proceso psicológico que atravesó después de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Lo que comenzó como una oportunidad profesional acabó convirtiéndose, según confesaba, en la etapa más dura de su vida. Visiblemente emocionado, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ habló sin filtros sobre la depresión que sufrió, los ataques de ansiedad que padeció durante el reality de aventura y los pensamientos que llegaron a cruzar por su cabeza. Una confesión que dejó sin palabras al propio Jesús Calleja.

Montoya reconoce que la fama no le compensó Durante el encuentro, Calleja preguntó a Montoya si toda la fama que consiguió tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ compensó el sufrimiento personal que vivió tras su ruptura con Anita. El sevillano no dudó al responder que el precio fue demasiado alto. "Ahora puedo empezar a ver las cosas positivas, pero te digo de verdad, Jesús mío, que todas las carreras, toda la viralidad que tuvo, todos esos momentos... yo estaba muerto", reconocía. Y explicaba también que terminó tocando fondo después de participar en ‘Supervivientes’, una experiencia que, lejos de ayudarle, agravó su estado emocional.

"Sufrí ataques de ansiedad continuos" Montoya confesó que revivir el triángulo formado por Anita y Manuel durante ‘Supervivientes’ fue mucho más duro de que nadie puede llegar a pensar. "Lo que me pasó es que sufrí ataques de ansiedad continuos y estaba fatal. Estaba mal. Estaba fatal porque era recordar una trama... Lo peor que hay en este mundo es buscar una verdad que no va a llegar nunca", explicó. Aunque intuía que ambos podían participar en el reality, reconoció que la convivencia terminó pasándole factura. Tres meses apartado y una depresión "brutal" Tras regresar de Honduras, decidió desaparecer por completo del foco mediático: "Después de ‘Supervivientes’ me llevo tres meses súper retirado porque caigo en una depresión de caballo brutal. Brutal. Y dejo totalmente la tele, dejo todo".

Jesús Calleja le recordó que, precisamente en ese momento, tenía todas las puertas abiertas profesionalmente. Sin embargo, Montoya le explicó que no podía aprovechar ninguna oportunidad: "Toco fondo. Ya no es la infidelidad, es la pared más dura, que es la decepción". "Yo me veo ahí y estoy loco" Uno de los momentos más impactantes de la charla llegó cuando Calleja le preguntaba sobre cómo se deterioró su salud mental. Montoya reconoció que incluso llegó a plantearse abandonar ‘Supervivientes’ antes de tiempo. "Pienso que yo debería de haber abandonado ‘Supervivientes’ en la mitad del concurso. Podía haber pedido abandonar varias veces... Yo estaba allí mal. Estaba enfermo", dijo con la voz entrecortada, y añadía, roto: "Yo me veo ahí y estoy loco, tío. Yo no soy así". Su familia, clave para haber podido salir adelante

El sevillano contó que pidió ayuda psicológica y reconoció que el apoyo de su entorno fue decisivo para salir adelante: "Consulto a un profesional, pero creo que al final lo que me ha salvado también es el entorno familiar. Ese profesional me dice que cualquier persona sin un entorno estable... esa vez que me asomo al balcón no me lo pienso, sino que me tiro", reveló. Ante esta confesión, Jesús Calleja le preguntaba directamente si llegó a tener pensamientos suicidas. Montoya respondía con un gesto afirmativo antes de explicar que hoy su situación es completamente distinta. "Ahora solo pienso en vivir" Entre lágrimas, el exconcursante aseguró que ahora afronta la vida desde otro lugar gracias al trabajo terapéutico realizado: "Ahora estoy feliz. Las emociones no se controlan... Los pensamientos sí, y ahora lo que pienso solo es en vivir la vida y ser feliz", explicó emocionado.