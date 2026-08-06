Viajeros Cuatro 06 agosto 2026

Un recorrido por los rincones más emblemáticos de la ciudad herculina descubre el castillo de San Antón, el faro más antiguo del mundo y un paseo marítimo siempre lleno de vida

La ciudad de A Coruña ha vuelto a demostrar por qué es uno de los destinos más fascinantes de la costa atlántica. El programa de 'Viajeros Cuatro' dedicado a Galicia comenzó en las calles de esta ciudad marinera y ha recorrido sus enclaves más icónicos, desde el histórico castillo de San Antón hasta la imponente Torre de Hércules, pasando por un paseo marítimo que nunca descansa. Del castillo de San Antón a la Torre de Hércules en A Coruña En bici y tras un paso por la mítica plaza de María Pita, el recorrido ha enfilado hacia el castillo de San Antón, una antigua fortaleza que sirvió para defender A Coruña y que también funcionó como prisión. Según ha explicado el cómico Oswaldo Digón, el castillo era originalmente un islote al que solo se podía acceder en barca, y ahora alberga el Museo Arqueológico e Histórico de la ciudad. Allí, un pescador habitual ha confesado que acude con frecuencia: "Viene todas las tardes a pescar. No, todas no, pero así de vez en cuando". Preguntados sobre si son de la zona, uno de los presentes ha respondido con humor: "Bueno, depende. Aquí llevamos tiempo, pero de aquí no somos, yo por lo menos".

La siguiente parada ha sido la zona más al norte de la ciudad, los campos de la Torre de Hércules. La reportera no ha podido ocultar su entusiasmo. Oswaldo explicaba: "Esta es la famosa Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento todavía. Una pasada, símbolo de la ciudad". El paseo marítimo y el estadio de Riazor: vida atlántica El paseo marítimo de A Coruña ha aparecido repleto de gente, algo que, según los vecinos, es habitual. Un grupo de corredoras ha contado su rutina: "Solemos sobre todo ir por el paseo marítimo disfrutando del día, en busca de sol". También se han visto valientes bañándose en las frías aguas gallegas. Un bañista ha defendido la temperatura del mar con orgullo: "Fría es como tiene que estar, porque si está caliente ya no sería Galicia ni tendríamos el marisco ni toda la riqueza marítima que tenemos". El reportaje ha pasado junto al mítico estadio de Riazor, donde la afición ha celebrado el regreso del Deportivo a Primera División después de ocho años. "Se han conseguido muchas cosas y este año en primera. Sí, señor. Después de ocho años", ha señalado con satisfacción Oswaldo.

La Torre de Hércules es el faro en activo más antiguo del mundo.