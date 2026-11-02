Victoria Federica viaja a Lima junto a Roca Rey poco después de su ruptura con Tana Rivera

Victoria Federica ha generado una multitud de comentarios tras viajar a Lima para arropar al torero Andrés Roca Rey en el inicio de su temporada americana y tras romper con su amiga Tana Rivera. 'Vamos a ver' ha analizado si se trata de una traición o de un simple gesto de amistad.

La coincidencia del viaje ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si la hija de la infanta Elena ha tomado partido en la ruptura, algo que se consideraría como una auténtica traición a su amiga Tana Rivera.

La nieta de Juan Carlos I mantiene una gran amistad con el torero peruano, de ahí que haya querido viajar hasta Lima para apoyarle en un momento delicado a nivel sentimental y mediático. Ambos forman parte del grupo de amigos de la expareja y su cercanía es indiscutible. La química entre ambos era tal que, hace un tiempo, se llegó a hablar de una posible relación entre la hija de la infanta Elena y el diestro.

Victoria Federica ha viajado a Lima acompañada por su núcleo duro de confianza

La presencia de Victoria Federica en Lima no ha sido un acto individual, ya que ha viajado acompañada por su núcleo duro de confianza, compuesto por los influencers María García de Jaime y Tomás Páramo.

En las redes sociales se ha podido ver a la nieta del rey Juan Carlos perfectamente integrada con la familia del diestro, compartiendo estampas cotidianas con la madre y las tías de Roca Rey mientras aprovecha para hacer turismo por los rincones más icónicos de la capital peruana.