La última polémica de Tania Llasera: el comentario que ha causado revuelo en redes sociales

Tania Llasera se ha convertido en la protagonista de una nueva polémica en redes sociales. Su vídeo viral ha generado debate en redes sociales tras circular afirmaciones en las que vincula el racismo con la envidia del hombre blanco hacia el hombre negro, refiriéndose a este último como "raza superior".
En las imágenes, comienza contando que "un pedazo de tío" ha pasado a su lado por el parque: "Sin camiseta, espectacular, y he pensado 'raza superior'". Acto seguido, explica el porqué de sus declaraciones: "Claramente era negro".
Ha sido entonces cuando ha hecho una reflexión que ha decidido compartir y que ha causado un tremendo revuelo: "He pensado que quizá, en parte, ha habido y hay tanto racismo porque el hombre blanco tiene envidia del hombre negro".
Desde el plató de 'Vamos a ver', Bibiana Fernández no ha dudado en pronunciarse: "Yo he coincidido con Tania en muchas cosas, pero este post no lo entiendo. Hay gente que está buena y gente que está fea. Yo he conocido negros feos para morirse, y otros que estaban como un queso, y blancos también. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?".