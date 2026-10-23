La última polémica de Tania Llasera: el comentario que ha causado revuelo en redes sociales

Tania Llasera se ha convertido en la protagonista de una nueva polémica en redes sociales. Su vídeo viral ha generado debate en redes sociales tras circular afirmaciones en las que vincula el racismo con la envidia del hombre blanco hacia el hombre negro, refiriéndose a este último como "raza superior".

En las imágenes, comienza contando que "un pedazo de tío" ha pasado a su lado por el parque: "Sin camiseta, espectacular, y he pensado 'raza superior'". Acto seguido, explica el porqué de sus declaraciones: "Claramente era negro".