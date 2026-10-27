'Vamos a ver' ha hablado en exclusiva con una de las víctimas del líder sindicalista detenido por acosar mujeres. Tras ponerse en contacto con el programa, Inma Rivas ha recogido su testimonio, en el que ha asegurado que está en contacto, además, con el resto de víctimas.

En la conexión en directo con el programa, la víctima ha relatado qué fue lo que le ocurrió exactamente: "Yo estaba por la zona y de repente me giré y me topé con esta persona. Yo estaba con mi hijo pequeño. Se puso a su lado y empezó a preguntarme si podía darle mi número", ha comenzado.