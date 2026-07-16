Vamos a ver 16 julio 2026

Tamara Gorro da la cara después de pasar por quirófano y ha respondido con contundencia a quienes cuestionan que no haya querido desvelar el diagnóstico

Tamara Gorro ha vuelto a dar la cara después de pasar por quirófano y ha respondido con contundencia a quienes cuestionan que no haya querido desvelar el diagnóstico de su intervención. La influencer, que se encuentra en plena recuperación, ha dejado claro que su privacidad médica es un derecho que no piensa negociar, y ha contado con el apoyo incondicional de Cayetano Rivera en este complicado momento, tal como cuentan desde 'Vamos a ver' Tamara Gorro defiende su derecho a la intimidad médica Tras varios días de silencio en redes sociales, Tamara Gorro ha explicado las razones que la llevaron a comunicar su operación sin entrar en detalles sobre el diagnóstico. La influencer ha reconocido que la intervención fue repentina y que su intención al publicar el vídeo era precisamente evitar que sus seguidores especularan ante su desaparición de las plataformas digitales.

“Si me van a operar, que fue de forma inminente, y no voy a estar unos días, porque voy a generar esa incertidumbre: ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, chica? Pues de lo más normal. Oye, voy a la ITV, me van a ajustar un tornillo, entro al quirófano y ya está” Con esa metáfora del tornillo, Tamara ha querido restar dramatismo a la situación y ha insistido en que el diagnóstico concreto no es relevante para el público. Ha señalado que la situación viene de atrás y que ha seguido el proceso habitual de pruebas y seguimiento médico antes de la intervención. “El diagnóstico da igual, como si es una almorrana. Esto viene hace tiempo, ya lo sabéis. Y bueno, pues como todo tiene un proceso, unas pruebas, un seguimiento, se ataja, se aprieta el tornillo y ya está”, ha explicado. La influencer ha dejado claro que la información médica la comparte únicamente con su entorno más cercano, y que hacerla pública no aportaría nada a nadie. Según ha trascendido, ella misma ha explicado en privado que el diagnóstico “es algo serio” que no desea compartir “porque no aporta absolutamente nada públicamente”. Lo saben quiénes deben saberlo, y con eso le basta.

'Vamos a ver' analiza la decisión e intervención de Tamara Gorro

Reconoce que no está llevando bien el proceso emocional Más allá de la dimensión física de la recuperación, Tamara Gorro ha sido especialmente sincera al hablar del impacto emocional que está teniendo esta etapa. Con la honestidad que la caracteriza, ha admitido abiertamente que no se encuentra bien a ese nivel. “No, no, no estoy bien emocionalmente, no lo estoy llevando bien, pero bueno, que esa es la vida también”. Sus palabras reflejan la dificultad de afrontar un bache de salud que, aunque resuelto quirúrgicamente, sigue pesando en su estado de ánimo. Como parte de su proceso de recuperación, Tamara tiene previsto marcharse próximamente a Ibiza para descansar y retomar fuerzas lejos del foco mediático. Cayetano Rivera, apoyo incondicional en la recuperación En este momento delicado, Cayetano Rivera no se ha separado de ella. El torero ha sido visto en varias ocasiones por las calles de Madrid, y quienes están cerca de la pareja aseguran que la relación atraviesa un momento muy sólido. Una colaboradora presente en el plató que habló directamente con Tamara transmitió el mensaje de tranquilidad que la propia influencer quiso hacer llegar. “Yo hablé con ella, le deseé una pronta recuperación, y yo la veo estupenda, muy guapa. A mí me dijo que estaba en casa, que se estaba recuperando”, ha contado al colaborador Kike Calleja que ha hablado recientemente con ella.

Tamara Gorro ha reaparecido en redes para mandar un mensaje tras su operación