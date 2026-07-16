Tamara Gorro ha vuelto a dar la cara después de pasar por quirófano y ha respondido con contundencia a quienes cuestionan que no haya querido desvelar el diagnóstico de su intervención. La influencer, que se encuentra en plena recuperación, ha dejado claro que su privacidad médica es un derecho que no piensa negociar, y ha contado con el apoyo incondicional de Cayetano Rivera en este complicado momento, tal como cuentan desde 'Vamos a ver'
Tras varios días de silencio en redes sociales, Tamara Gorro ha explicado las razones que la llevaron a comunicar su operación sin entrar en detalles sobre el diagnóstico. La influencer ha reconocido que la intervención fue repentina y que su intención al publicar el vídeo era precisamente evitar que sus seguidores especularan ante su desaparición de las plataformas digitales.
“Si me van a operar, que fue de forma inminente, y no voy a estar unos días, porque voy a generar esa incertidumbre: ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, chica? Pues de lo más normal. Oye, voy a la ITV, me van a ajustar un tornillo, entro al quirófano y ya está”
Con esa metáfora del tornillo, Tamara ha querido restar dramatismo a la situación y ha insistido en que el diagnóstico concreto no es relevante para el público. Ha señalado que la situación viene de atrás y que ha seguido el proceso habitual de pruebas y seguimiento médico antes de la intervención.
“El diagnóstico da igual, como si es una almorrana. Esto viene hace tiempo, ya lo sabéis. Y bueno, pues como todo tiene un proceso, unas pruebas, un seguimiento, se ataja, se aprieta el tornillo y ya está”, ha explicado.
La influencer ha dejado claro que la información médica la comparte únicamente con su entorno más cercano, y que hacerla pública no aportaría nada a nadie. Según ha trascendido, ella misma ha explicado en privado que el diagnóstico “es algo serio” que no desea compartir “porque no aporta absolutamente nada públicamente”. Lo saben quiénes deben saberlo, y con eso le basta.
Más allá de la dimensión física de la recuperación, Tamara Gorro ha sido especialmente sincera al hablar del impacto emocional que está teniendo esta etapa. Con la honestidad que la caracteriza, ha admitido abiertamente que no se encuentra bien a ese nivel. “No, no, no estoy bien emocionalmente, no lo estoy llevando bien, pero bueno, que esa es la vida también”.
Sus palabras reflejan la dificultad de afrontar un bache de salud que, aunque resuelto quirúrgicamente, sigue pesando en su estado de ánimo. Como parte de su proceso de recuperación, Tamara tiene previsto marcharse próximamente a Ibiza para descansar y retomar fuerzas lejos del foco mediático.
En este momento delicado, Cayetano Rivera no se ha separado de ella. El torero ha sido visto en varias ocasiones por las calles de Madrid, y quienes están cerca de la pareja aseguran que la relación atraviesa un momento muy sólido. Una colaboradora presente en el plató que habló directamente con Tamara transmitió el mensaje de tranquilidad que la propia influencer quiso hacer llegar.
“Yo hablé con ella, le deseé una pronta recuperación, y yo la veo estupenda, muy guapa. A mí me dijo que estaba en casa, que se estaba recuperando”, ha contado al colaborador Kike Calleja que ha hablado recientemente con ella.
La misma fuente añadió que Cayetano está completamente volcado en acompañar a Tamara: “Me dicen que están súper enamorados, que él está con ella loco y que están genial”. Se trata, además, de un cambio de actitud notable en el torero, que no solía participar en este tipo de apariciones públicas junto a sus parejas, lo que para quienes le conocen es una señal clara de la profundidad del vínculo.
La decisión de Tamara Gorro de anunciar la operación sin revelar el diagnóstico ha generado cierta polémica en redes sociales. En el debate surgido alrededor de esta historia, una de las voces del programa apuntó que las críticas probablemente nacen de la lógica de que avisar de una intervención sin dar motivos puede generar alarma innecesaria entre los seguidores.
“Es verdad que al final ella tiene seguidores que la quieren mucho. Igual les alarmas un poco diciendo que tienes algo y no dar los motivos”, ha declarado Adriana Dorronsoro por las críticas que le han caído al no hacer público el diagnóstico.
Sin embargo, otra voz del programa defendió sin ambigüedad el derecho de cualquier persona pública a gestionar su información médica como considere oportuno: “Cada uno tiene todo el derecho de subir a sus redes lo que le da la gana, por supuesto”.
Por su parte, Tamara Gorro ha anticipado que en los próximos días retomará su actividad en redes desde Ibiza, donde espera completar su recuperación. Mientras tanto, sigue contando con Cayetano Rivera como su principal apoyo en la distancia corta.