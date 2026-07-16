No ha faltado la polémica después de que apareciese un anuncio con las imágenes de la casa de María Teresa Campos en Málaga en un portal de venta de viviendas, de lo que aseguran Carmen Borrego y Terelu Campos que no tienen ni idea. Un misterio que salía a la luz en ‘¡De Lunes a Viernes!’.

José María Almoguera ha sido uno de los sospechosos como posible impulsor de la venta del piso malagueño de Las Campos. El que va a dejar muy claro todo lo que sabe sobre el piso y para esto se va a sentar esta semana en ‘¡De Viernes!’.

Almoguera: "Mi madre no ha hecho esto a espaldas de nadie, te lo aseguro"

“Este señor habla con mi familia para decirle que hay un matrimonio muy interesado en la casa. Terelu está allí por Semana Santa y este señor aprovecha para ir a enseñarla. Posteriormente, llama para decir que quiere enseñarle otra vez al matrimonio una cosa de la casa, mi madre le abre la puerta y Terelu lo más seguro es que tuviera conocimiento de que esto se iba a hacer esta manera. Mi madre no ha hecho esto a espaldas de nadie, eso te lo aseguro”, explica en esta previa de su entrevista en ‘¡De Viernes!’, lo que hemos mostrado en nuestro programa en exclusiva.