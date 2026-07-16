El motivo por el que 'Ella, maldita alma' es un proyecto muy especial para Martiño Rivas

Ella, maldita alma 16 julio 2026

Él lleva veinte años en la profesión. Su padre lleva cuarenta escribiendo. Pero nunca habían compartido el mismo proyecto

Manuel Rivas Barrós nació en A Coruña el 24 de octubre de 1957. Periodista, poeta y novelista, desarrolla su obra principalmente en lengua gallega, aunque sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas. Vive desde hace muchos años en Vimianzo, el mismo municipio de la Costa de la Morte donde nació Martiño. En 2022 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2024 el Premio Nacional de las Letras Españolas. Un escritor cuya obra el cine ya conoce bien Manuel Rivas no es un extraño al mundo de las adaptaciones. Su recopilación ‘¿Qué me quieres, amor?’, que incluyó el relato en que se basó José Luis Cuerda para rodar La lengua de las mariposas, recibió en 1996 los premios Nacional de Narrativa y Torrente Ballester. La película de Cuerda, con guion de Rafael Azcona, ganó el Goya al mejor guion adaptado en el año 2000. Su novela El lápiz del carpintero (1998), traducida a 33 idiomas, fue llevada al cine en 2003 por Antón Reixa. Vivir sin permiso se convirtió en serie de televisión a partir de un relato suyo. Todo es silencio fue también adaptada al cine.

Martiño Rivas en el año 2014

La colección que da título a la serie actual, ‘Ella, maldita alma’, fue publicada en 1999. Según el Instituto Cervantes, se trata de una recopilación de trece relatos sentimentales, de cuidadoso lenguaje, en los que mezcla ficción y realidad. Cada relato explora las distintas formas que puede adoptar el alma, en una de las obras más personales de Rivas. El hijo que nunca había aparecido en las adaptaciones del padre Martiño Rivas conoce desde dentro el universo literario de su padre y la forma en que ese universo ha ido convirtiéndose en imágenes. Cuando Rolling Stone le preguntó por La lengua de las mariposas durante la promoción de la serie "Nacho", él precisó con naturalidad: "La lengua de las mariposas está basada en un relato de mi padre. Mi padre escribió esa novela. La novela se llama Qué me quieres, amor. Tres relatos figuran en ese libro. Los fusionó para su publicación Rafael Azcona, quien yo considero es el mejor guionista, en la historia del cine español." Conocía el origen. Conocía al guionista. Conocía el proceso. Pero no había estado nunca dentro. Martiño afirma que participar en una historia de su padre fue algo especial: "Siempre que se hacía algo, que se han hecho muchas cosas ya en las cuales mi padre intervenía de forma directa como guionista, siempre me preguntaban por qué no estaba ahí. Me lo reprochaban prácticamente, mi familia, el entorno, todos. Porque como se estaba haciendo una producción vinculada a mi padre... Nunca he sabido muy bien por qué, igual no me necesitaban."

La evolución de Martiño Rivas a través de sus personajes más complejos

Además, queda claro que es una experiencia que lleva tiempo esperando: "No estuve en ninguna, es la primera vez, así que estamos saldando una deuda histórica. Yo estoy convencido de que estoy aquí por una intervención directa suya, si no yo sería la última opción probablemente para estar aquí. Creo que necesitaban un actor gallego. Espero que no se arrepientan." La ironía de Martiño Rivas es siempre la misma, ligeramente burlona, autoconsciente hasta el límite, y con algo de verdad incómoda dentro. Que él mismo llame "deuda histórica" a no haber aparecido nunca en el trabajo de su padre dice tanto de la relación entre ambos como de las dinámicas de la industria audiovisual, donde la sangre no siempre abre puertas. El personaje y el hombre: la deuda de Isaac En la serie, Martiño interpreta a Isaac, el primo del sacerdote Fermín y marido de Ana. Un hombre que, según el propio actor, ha vivido mucho su vida a través de los demás y que no sabe muy bien quién es. "No es muy sexy cuando alguien está intentando complacer todo el rato y eso es lo que le ha sucedido a él con su padre y su mujer", lo describe Rivas.

Isaac (Martiño Rivas)