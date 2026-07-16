Kiko Rivera se ha cogido un tremendo enfado después de la comparación que se hizo entre su actual pareja, Lola , e Irene Rosales . Y eso que, como bien ha aclarado Ion Aramendi en pleno directo del programa, no hubo comparación alguna: "Dijimos que Lola había hecho un vídeo limpiando con un cepillo el césped artificial y que el novio de Irene se dedica al césped artificial".

"Sois unos tontos todos", ha dicho un Kiko Rivera muy irascible últimamente con los medios, a pesar de que en redes sociales muestra una cara totalmente distinta. La fuerte reacción del DJ ha generado todo tipo de respuestas, como la de Jessica Bueno en 'El verano se mueve'.

"Está cabreadísimo. Me imagino que no le haría nada de gracia ese vídeo con comparaciones y demás, pero él es el primero que las hace cuando felicita a su novia y habla del pasado", ha señalado la modelo, aunque ha reconocido que entiende que "no le guste que le ataquen de esa manera".

"La persona que está ahí preguntándole no tiene la culpa. Hay que tener un poco de paciencia", ha subrayado Jessica Bueno, que se ha visto en multitud de ocasiones en esa tesitura y, tras el dardo que le ha lanzado, ha querido ponerse en su lugar. "Aunque nos cueste o nos moleste que estén ahí... A mí muchas veces me preguntan temas de los que no quiero hablar, pero no por eso hay que ponerse así", ha añadido la colaboradora.

Ion Aramendi, tajante: "Yo estoy bien y no insulto a nadie"

Ion Aramendi, por su parte, se ha mostrado crítico y ha asegurado que, si él está feliz con su vida, "no insulta a la gente". Posteriormente, ha desvelado la scooter que Kiko Rivera le ha regalado a su novia Lola, revelando más detalles sobre el mencionado regalo y haciéndole una pregunta a Jessica Bueno: "¿Cuál fue el regalo más caro que te hizo?".

La modelo ha preferido no hablar de nada, puesto que, según ha confesado, ella también le hizo muchos regalos cuando estaba con él.

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