Lorenzo se sitúa en el centro de un triángulo amoroso que tiene como protagonistas a Ainhara y Macarena , dos solteras que no ocultan su interés por él pero cuya rivalidad ha hecho que protagonicen una nueva discusión en el plató de 'Amor... ¡O lo que surja!'.

Días atrás, ya se enfrentaron en plató y se ha emitido un vídeo en el que ambas se sinceran con el equipo acerca de su conflicto. En las imágenes, Ainhara subrayaba la falta de claridad de Macarena, que insistía en que nunca habló de una cita exclusiva con Lorenzo.

Ainara pide disculpas por las formas

De vuelta en plató, Ainhara ha sido directa: "Yo sigo pensándolo", refiriéndose a que Macarena no es clara. Pero ha ofrecido una disculpa: "Perdimos la forma las dos, pero yo perdí las formas aquí. Te pido disculpas por las formas. Sigo pensando lo mismo porque tú y yo no creo que nos vayamos a llevar muy bien".

Macarena, por su parte, ha reconocido la rivalidad existente: "Ya las dos estamos con el mismo chico que nos gusta. Y al final eso crea rivalidad entre nosotras".

Lorenzo niega estar en una posición privilegiada

Cuando Macarena ha señalado que Lorenzo estaba en una "posición privilegiada" al tener a dos mujeres interesadas en él, el soltero ha respondido con firmeza: "Yo no soy un tronista. Yo estoy aquí conociendo a veinte solteras y seleccionando a las que a mí me cuadran".

Anabel Pantoja le ha reprochado al soltero su actitud: "Te está diciendo una chica que le gustas y la contestación más elegante es 'pues búscate a otro'. Creo que eres desagradecido y un chulo".

Macarena pide una cita con Lorenzo

Lejos de rendirse, Macarena ha revelado que ya había dado un paso: "Ayer bailé con él y le dije: 'Yo creo que tenemos que tener una cita a hablar de las cosas'; porque al final nunca he podido tener una cita en condiciones con él».

Lorenzo ha confirmado que le había dicho que la pidiera y Macarena no desaprovechó la oportunidad en directo: "Necesitamos aclararlo todo y hablar. Me gustaría zanjar un poco todo el tema que hemos tenido y tener las cosas claras y hablarnos de manera transparente y clara. Creo que nos lo merecemos los dos".

Lorenzo ha aceptado la cita, aunque dejó claro que para él Ainhara sigue siendo su prioridad y la soltera a la que escogería para irse de nuevo de viaje a Sevilla.

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