El plató de 'Amor... ¡O lo que surja!' ha vivido uno de sus momentos más tensos cuando Myriam y Fer han protagonizado una bronca monumental tras revisar las imágenes de su primera cita . Lo que comenzó como un repaso a lo ocurrido durante su encuentro ha derivado en una escalada de acusaciones que ha dejado a todos los presentes muy sorprendidos tras haber descubierto que se habían besado en la cita.

Fer acusa a Myriam de mentir sobre la cita

El detonante del conflicto ha sido la reproducción en plató de las imágenes de la primera cita entre ambos. La soltera ha revelado que había descubierto que le había enviado los mismos mensajes que le enviaba a ella a Raquel y que no le gustaba nada que malmetiera en contra de otros solteros. Fer no ha tardado en lanzar su acusación principal contra Myriam. Según él, ella había tergiversado lo sucedido tras el encuentro y ha asegurado que se lanzó a darle un beso: "¡Me besaste!".

"¡Eres una embustera!", ha exclamado Fer, provocando la indignación de Myriam, las solteras y de Ana Santiago. La discusión ha alcanzado tal nivel de intensidad que el presentador, Carlos Lozano, ha tenido que intervenir para intentar calmar los ánimos. "Mi amor, siéntate, tranquila", le pidió a Myriam, mientras también se dirigía a Fer para rebajar el tono del enfrentamiento.

Luciana defiende a Myriam

En medio del caos, Fer ha lanzado una advertencia que ha dejado el ambiente aún más cargado: "Voy a destapar a más de una como sigamos así", ha comentado mirando a las solteras, sugiriendo que guardaba información comprometedora sobre algunas de ellas. Luciana ha tomado el micrófono en nombre de su compañeras: "Fer, para no querer el show, te estás montando un show tremendo ahora mismo. De verdad. O sea, me parece increíble".

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