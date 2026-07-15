Ari ha tomado una nueva decisión para avanzar con sus pretendientes y ha sido expulsar a Borja , al que no quiere seguir conociendo. Lo ha hecho después de que Guillermo, uno de sus favoritos, le haya expresado sus dudas al ver los programas de 'Amor... ¡O lo que surja! Extra' que Alexia Rivas presenta y que están disponibles en Mediaset Infinity.

Guillermo le ha confesado que no entiende por qué a Alexia Rivas le confesó que pondría a ciertos compañeros en la zona del hielo porque era con los que menos conexión tenía y decidía mantenerlos entonces en la grada de pretendientes, pues considera que eso solo provoca que sea más difícil para el resto recibir atención, tener citas y, por ende, avanzar.

Ante esta reflexión y su conexión con Marcos en su cita, Ari ha decidido sincerarse y revelar que no quiere seguir conociendo a Borja, que ha aceptado su decisión y se ha despedido de ella, marchándose de plató. Pero el Diamante de 'Amor... ¡O lo que surja!' no se ha quedado ahí y ha querido pedirle explicaciones a Alessandro por decir que es uno de los pretendientes "con más sentimientos" por ella.

"No sé si serás el único que no tiene sentimientos hacia mí, espero que no sea verdad", le ha respondido Ari, que ha querido saber en qué se basaba el italiano para hacer esa afirmación. "Me baso en lo que siento cuando estoy contigo... Llevaba mucho tiempo sin ponerme nervioso por alguien y no hablo de sentimientos muy fuertes, porque hemos tenido muy pocos momentos por ahora, pero si me das la oportunidad de tener una cita más solas donde me pueda concentrar más en ti y te pueda demostrar más mi persona y mi carácter", le ha respondido él.

"¡Uy, qué peliculero!", ha apostillado Anabel Pantoja, que se ha mostrado muy sorprendida con estas declaraciones de Alessandro.

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS