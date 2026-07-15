Jordi y Selena han tenido una primera cita llena de complicidad . En un parque han hecho un picnic en el que han fluido las risas y en el que se han ido acercando uvas el uno al otro, aunque no ha llegado el beso, algo que ha sorprendido a las otras pretendientas del Diamante de 'Amor... ¡O lo que surja!' , que así se lo han confesado en plató al ver las imágenes de la cita.

Jordi se ha sincerado con todas ellas y les ha reconocido que le gusta Selena, a la que quiere seguir conociendo más tras esa primera cita. María, su pretendienta favorita, le ha expresado que siente que la andaluza es una gran rival y le ha confesado que cree que no ha besado a su compañera aunque sí que lo ha deseado.

"No me contuve para besarla, simplemente fue la cita que fue y yo estuve muy a gusto", ha explicado el Diamante, al que Selena le ha dado la razón, asegurando que no se contuvieron las ganas de darse un beso, simplemente que no ocurrió. "Por Dios, si no os podéis ni mirar...", ha apostillado Anabel Pantoja, que está convencida de que sí que se contuvieron las ganas de besarse.

La llegada de Natalia

Tras comentar su cita con Selena, Jordi le ha dado la bienvenida a una nueva pretendienta: Natalia, de 19 años y procedente de Palma de Mallorca. Anabel Pantoja ha revelado que al Diamante le sonaba su cara y él ha explicado que Natalia le había seguido en Instagram unos días antes, pero ambos han confirmado que no se conocían.