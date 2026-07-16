'Amor... ¡O lo que surja!' ha sido testigo de un nuevo giro protagonizado por Macarena y Josema, uno de los nuevos solteros , que ha llegado pisando fuerte. Según han relatado ambos en plató, lo que comenzó como una visita al gimnasio del hotel terminó con un beso que ha dado mucho de qué hablar.

Todo empezó cuando Josema le propuso a Macarena que le enseñara el gimnasio del hotel, un espacio abierto las 24 horas al que se puede acceder pidiendo la llave en recepción. " Fui por allí y le planteé que me enseñara el gimnasio en plan guay y ya está", ha explicado él mismo.

"Le enseñé las máquinas, la pirámide de mancuernas…", ha añadido ella, antes de que la conversación en plató derivara hacia lo que realmente ocurrió entre ambos.

El beso que surgió entre mancuernas

Ha sido Macarena quien finalmente ha desvelado cómo se desarrollaron los hechos: "Fue surgiendo. O sea, él se acercaba y al final pues nos besamos. Estábamos cómodos". La soltera ha reconocido que al principio estaba "un poco reticente", pero que la conexión fue innegable.

Josema, por su parte, no ha ocultado su entusiasmo: "Es verdad que es una chica bastante bonita. Hubo conexión. Quiera o no, me veo solo con ella y si hay un poco de tensión en distancias cortas… pues en distancias cortas gana".

Cuando se le ha preguntado directamente qué pasó entre las mancuernas, Macarena lo ha resumido con naturalidad: "Una cosa lleva a la otra. Coges una pesa, te agachas… hubo beso".

Macarena frenó: solo hubo un beso

A pesar de la química evidente, Macarena ha dejado claro que puso límites aquella noche: "Luego él me dijo de dormir juntos y no, no, no, no. Solo hubo un beso". Una actitud que Josema valora positivamente: "Dice mucho de ella porque el primer día, a la hora de conocer a una persona, te dice que tiene más valor".

Los pelos alborotados que les delataron

Carlos Lozano ha revelado un detalle que ha provocado las risas en el plató: a Josema y Macarena se les vio salir del gimnasio "con los pelos alborotados". Ella ha intentado justificarse entre carcajadas: "Llevaba una pinza y claro, me peinaba, me despeinaba porque esta persona se acercaba mucho y me daba calor".

Josema no se ha quedado atrás cuando Ainhara le ha preguntado por su aspecto despeinado: "¿Por qué me despeiné? Porque me despeinó ella".

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