Sandra y Marta Ortega, las dos hijas de Amancio Ortega: sus vidas más allá de la empresa y su relación

La revista 'Forbes' ha sacado una edición más el ranking de las personas más ricas y el de las más influyentes de España y en el puesto número 1 del primero ha situado a Amancio Ortega , empresario textil que tendría 125.200 millones de euros según las estimaciones de esta publicación. El segundo puesto de la lista lo ocupa su hija mayor, Sandra Ortega , fruto del matrimonio del empresario con Rosalía Mera. Su hija pequeña, Marta Ortega, nacida de la unión de Amancio Ortega con Flora Pérez, no entra en este ranking , pero sí en el de las personas más influyentes.

Las dos hermanas llevan vidas muy diferentes: mientras que Sandra optó por la discreción y quiere mantener en un segundo plano, alejada de los focos, Marta ocupa el puesto de presidenta no ejecutiva de Inditex desde 2022. La mayor vive en Galicia y la pequeña en Madrid junto a su marido, Carlos Torretta, hijo del famoso diseñador argentino Roberto Torretta.

"Al parecer no tienen apenas relación familiar, aunque tampoco han protagonizado ningún problema entre ellas", apuntan desde 'Vamos a ver'. No existen imágenes recientes de Sandra Ortega ni se han publicado imágenes de las dos juntas.

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