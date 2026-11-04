Sandra y Marta Ortega, las dos hijas de Amancio Ortega: sus vidas más allá de la empresa y su relación

La revista 'Forbes' ha sacado una edición más el ranking de las personas más ricas y el de las más influyentes de España y en el puesto número 1 del primero ha situado a Amancio Ortega, empresario textil que tendría 125.200 millones de euros según las estimaciones de esta publicación. El segundo puesto de la lista lo ocupa su hija mayor, Sandra Ortega, fruto del matrimonio del empresario con Rosalía Mera. Su hija pequeña, Marta Ortega, nacida de la unión de Amancio Ortega con Flora Pérez, no entra en este ranking, pero sí en el de las personas más influyentes.
Las dos hermanas llevan vidas muy diferentes: mientras que Sandra optó por la discreción y quiere mantener en un segundo plano, alejada de los focos, Marta ocupa el puesto de presidenta no ejecutiva de Inditex desde 2022. La mayor vive en Galicia y la pequeña en Madrid junto a su marido, Carlos Torretta, hijo del famoso diseñador argentino Roberto Torretta.
"Al parecer no tienen apenas relación familiar, aunque tampoco han protagonizado ningún problema entre ellas", apuntan desde 'Vamos a ver'. No existen imágenes recientes de Sandra Ortega ni se han publicado imágenes de las dos juntas.