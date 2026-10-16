Rosalía luce una muela como colgante y hace saltar las alarmas: ¿Es un diente de su novia?

Rosalía ha sorprendido a todos al lucir sobre su cuello una joya insólita . Se trata de un diente usado como colgante que, según sus fans, ¡podría pertenecer a su novia, Loli Bahía! Todos los detalles, en 'Vamos a ver' .

¿Lleva Rosalía colgado una muela de su novia Loli Bahía?

Rosalía ha vuelto a dar la nota. Las redes sociales han enloquecido al ver a la artista con un diente colgado de su cuello. Concretamente, se trata de una muela del juicio y se ha convertido en un complemento de lo más llamativo e histriónico que no ha pasado desapercibido para nadie.

Pero todo esto va más allá, pues hace en el mes de marzo, su novia, la modelo Loli Bahía, publicó una imagen en la que aparecían dos muelas, sus dos muelas del juicio que acababan de extraerle. Una de ellas podría haber acabado convertida en una joya, tal y como señalan algunos de los fans de la cantante.