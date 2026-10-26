Después de la entrevista de Silvia Bronchalo en '¡De viernes!', en la que habló sobre su hijo, Daniel Sancho , y su expareja, el programa 'Vamos a ver' ha conocido en exclusiva la reacción de Rodolfo Sancho .

Un Rodolfo Sancho que ha optado por guardar silencio ante las cámaras sobre cómo se encuentra y qué le han parecido las declaraciones de Silvia Bronchalo. Pero ¿es el silencio la mejor opción en estos casos? Una pregunta que ha salido a debate en el plató de 'Vamos a ver'.

"Cada uno de ellos está haciendo una interpretación subjetiva, porque todos lo haríamos así, de una historia que estamos viendo televisada. Cada uno te hace su propia interpretación. Estamos viendo un juzgado donde te tienes que defender y una entrevista donde tienes que dar una determinada información", se ha dicho en el plató de 'Vamos a ver'.

Boris Izaguirre, por otro lado, ha apuntado que el silencio puede hacer que "se intensifique el pago cuando va a haber una entrevista, indiscutiblemente", subraya el colaborador, que asegura que esta historia es una familia absolutamente "atrapada de sus manipulaciones".

"Daniel Sancho es un manipulador extraordinario. Manipuló la relación con Edwin hasta terminar descuartizándole en 17 pedazos. ¿Lo ha aprendido él esta manipulación en su familia o es una manipulación innata?", se pregunta Boris Izaguirre.

Las contundentes palabras de Patricia Pardo

Patricia Pardo, por su parte, se muestra contundente: "En todo caso, es un acto atroz que ha destrozado la vida de dos familias. Salvando las enormes distancias", ha indicado la presentadora del programa de Telecinco.

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