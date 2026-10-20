Tras su reciente ruptura con Tana Rivera, Roca Rey prepara un auténtico fiestón para celebrar su 30 cumpleaños por todo lo alto. La fiesta se celebrará en Sevilla y, entre otras cosas, contará con la actuación de un grupo de mariachis y hasta con fuegos artificiales.

Esta celebración de cumpleaños se convertirá además en una despedida. El torero aprovechará para despedirse de todo su círculo antes de comenzar una nueva etapa al otro lado del charco: Roca Rey parte a Latinoamérica para empezar una nueva temporada taurina.