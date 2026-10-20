Tras su reciente ruptura con Tana Rivera, Roca Rey prepara un auténtico fiestón para celebrar su 30 cumpleaños por todo lo alto. La fiesta se celebrará en Sevilla y, entre otras cosas, contará con la actuación de un grupo de mariachis y hasta con fuegos artificiales.
Esta celebración de cumpleaños se convertirá además en una despedida. El torero aprovechará para despedirse de todo su círculo antes de comenzar una nueva etapa al otro lado del charco: Roca Rey parte a Latinoamérica para empezar una nueva temporada taurina.
Por su parte, Tana había cancelado recientemente la fiesta de su 27 cumpleaños a pesar de tener todo preparado. La celebración iba a tener lugar en la finca de Roca Rey y finalmente no se ha celebrado. Tana ha disfrutado de su gran día en ‘petit comité’ acompañada únicamente de su círculo más íntimo.