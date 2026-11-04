Rifirrafe entre Luis Pliego y Patricia Pardo al hablar de Amancio Ortega: "No creo que haya que pedir perdón por generar riqueza"

La revista 'Forbes' sitúa un año más a Amancio Ortega en el puesto número 1 de la lista de las personas más ricas del país , seguido por su hija mayor, Sandra Ortega, nacida de su matrimonio con Rosalía Mera. En 'Vamos a ver' se ha emitido un vídeo en el que se habla de la vida de la primogénita del empresario y de la supuesta escasa relación que tendría con su hermana Marta, fruto del matrimonio de Amancio Ortega con Flora Pérez. A la vuelta del vídeo, Patricia Pardo ha desvelado que se estaba produciendo un debate en plató .

"Hablando de calidades, una manera de ganar más dinero es utilizar materiales más pobres", ha comentado Luis Pliego, que sí que ha subrayado que considera que Marta Ortega está haciendo un buen trabajo al frente del grupo Inditex. Patricia Pardo ha reaccionado ante las declaraciones del colaborador: "Me voy a callar que luego me meto yo en líos...".

"A mí Amancio Ortega me encanta, su hija también y al final no creo que haya que pedir perdón por generar riqueza y por hacer donaciones que nos ayuden a mejorar como sociedad", ha replicado la presentadora, que ha salido en defensa de la calidad de la ropa del empresario gallego. Un rifirrafe que se ha solucionado al final del programa, cuando presentadora y colaborador han sellado la paz.

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