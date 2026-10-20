Un profesor de un colegio religioso ha sido detenido por violar, al menos, a 12 alumnos y grabarlo. Las víctimas tienen entre 14 y 16 años.
Se trata de un profesor de matemáticas de 37 años que habría llevado a cabo las agresiones a finales del curso pasado y durante un campamento de verano.
Al comentar la noticia en directo en ‘Vamos a ver’, Patricia Pardo no ha podido evitar reaccionar: “Qué terrorífico, qué espanto y qué horror. No estamos hablando de un caso prescrito, que hayan confesado… No. El verano pasado”, ha comenzado.
“Es una noticia de la que vamos a hacer seguimiento”, ha asegurado la presentadora, dejando claro que seguirán informando acerca de las novedades que acontezcan en torno a esta noticia.