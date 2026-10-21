La mañana de este miércoles, Tana Rivera ha acudido a un evento de una reconocida marca de joyas, coincidiendo con el día en el que su ya expareja, el torero Roca Rey, celebra su 30 cumpleaños por todo lo alto. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera ha reaparecido así por primera vez tras su ruptura.

Tana ha llegado "radiante, guapísima y vestida de verde esperanza". Y no solo eso. También ha sido "muy simpática y amable con toda la prensa", a quien ha atendido encantada.

"Yo estoy muy bien, la verdad. Con muchas ganas de todo lo que viene ahora. Gracias a Dios vienen muchas cosas muy buenas", ha comenzado.