La mañana de este miércoles, Tana Rivera ha acudido a un evento de una reconocida marca de joyas, coincidiendo con el día en el que su ya expareja, el torero Roca Rey, celebra su 30 cumpleaños por todo lo alto. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera ha reaparecido así por primera vez tras su ruptura.
Tana ha llegado "radiante, guapísima y vestida de verde esperanza". Y no solo eso. También ha sido "muy simpática y amable con toda la prensa", a quien ha atendido encantada.
"Yo estoy muy bien, la verdad. Con muchas ganas de todo lo que viene ahora. Gracias a Dios vienen muchas cosas muy buenas", ha comenzado.
Acto seguido, ha dedicado unas palabras a su expareja, Roca Rey: "Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien. Eso es lo importante". Ha sido entonces cuando le han preguntado si iba a recibir felicitación por su parte por su 30 cumpleaños y cuál había sido el motivo de su ruptura: "Ya sabéis que yo no hablo nunca de nada".
Además, Tana ha contado cómo celebró su reciente 27 cumpleaños: "Estoy completamente enjoyada, maravillosa y radiante. Es un gusto celebrar un año más rodeada de mi gente, de mi familia, y feliz. Me apeteció estar con mis amigos en el campo y echamos un rato muy bueno. Una guitarra, un flamenco, un cante...", ha finalizado.