"Lamento profundamente tener que contarles esto, pero hace unos minutos nos acaban de confirmar la peor de las noticias. No solo para este programa, si no para toda la familia de Mediaset . Raúl Triguero, compañero de esta casa, se encuentra entre los fallecidos", ha comenzado.

Durante la emisión en directo de este viernes de 'Vamos a ver', Patricia Pardo ha confirmado la peor de las noticias. Raúl Triguero , compañero de la casa, se encuentra entre los fallecidos en el trágico accidente de Urda .

Muy emocionada, continuaba como podía recordando a su compañero: "Es muy difícil tener que hablar en pasado de alguien a quien todavía esperábamos ver por estos pasillos. De hecho, esto es muy injusto. Él tendría que estar a este lado, contando la información y no siendo noticia. Nos queda su recuerdo como editor, como reportero en 'Sálvame', y ahora como guionista en '¡De viernes!'".

Además, ha mandado unas palabras de cariño a sus familiares, y se ha despedido de él entre lágrimas: "Nuestro pésame a su marido, a su familia, a todas las personas que están lamentando su pérdida. Y a él decirle que vuele alto, que luz y progreso para su alma, y que descanse en paz".

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